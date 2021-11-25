Деяким українцям підвищать зарплати: хто зароблятиме більше

Виплати для вчителів виростуть на 8%, а стипендії студентів – на 50%

У вересні середня зарплата освітян склала 12 334 гривні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підняти зарплати вчителям та стипендії студентам.

Як передає Мінфін, про це йдеться у новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

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Скільки заробляють вчителі?

У документі вказано, що витрати на освіту будуть доведені до 7,3% ВВП. Таким чином зарплати вчителів виростуть на 8%, а стипендії – на 50%.

У той же час, підвищення зарплат вчителів передбачено ще у цьому році, на це з бюджету виділили 108 мільярдів гривень. А наступного року у МОН обіцяють підвищення ще на 10% до зарплати.

Посада Січень 2021 року Грудень 2021 року Молодий вчитель 4859 грн 5265 грн Вчитель І категорії 6061 грн 6567 грн Вчитель вищої категорії 6461 грн 7001 грн

Зарплати вказані для вчителів, як іпрацюють 18 год/тиждень з урахуванням надбавок за престижність праці (5-30%) та за вислугу років. Вона становить 10% для молодих спеціалістів та 20% – для лвох інших категорій.

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Зазначимо, що у вересні середня зарплата освітян склала 12 334 гривні, а ще у квітні вони отримували 10 859 грн.

Яка ситуація на ринку?

За даними Держстату, у середньому українці заробляють 14,2 тисяч гривень. Проте вже у 2022 році ця сума може зрости на 20%.

Найбільшу надбавку отримають працівники IT-сфери. Також представники сфери продажу та робітники. Це пов'язано з відновленням економіки після пандемії та повернення заробітчан до європейських країн.

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На сайтах з пошуку вакансій найбільше пропозицій:

у сфері роздрібної торгівлі – там 32 тисячі оголошень;

у транспорті та логістиці – 24 тисячі;

будівництві – 18 тисяч.

Найбільше українці заробляють у Києві – понад 20 тисяч гривень, а найменше у Чернівецькій області – 10 900 гривень.

Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років під час пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

Крім того, кар'єрний зріст, вища зарплата та бажання поліпшити житлові умови мотивують українців задуматися про переїзд. Середня зарплата, заради якої люди готові змінити місце проживання всередині країни, становить близько 30 тис. грн.