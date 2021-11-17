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Готовы переехать? Из-за чего украинцы согласны сменить место жительства

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
17 ноября, 17:04
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Как рассказали "Сегодня", к переезду более склонны специалисты в возрасте от 18 до 40 лет (64%)
Мужчинам чаще всего предлагают более высокие оклады, чем женщинам
Мужчинам чаще всего предлагают более высокие оклады, чем женщинам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Карьерный рост, более высокая зарплата и желание улучшить жилищные условия мотивируют украинцев задуматься о переезде. Средняя зарплата, ради которой люди готовы изменить место жительства внутри страны, составляет около 30 тыс. грн.

Как рассказали "Сегодня" в кадровом портале grc.ua, только 21% всех кандидатов готовы к переезду.

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Если говорить о переезде за границу – тогда средний уровень компенсации, который мотивирует изменить страну, составляет почти 110 тыс. грн.

Самыми мобильными являются IТ-специалисты (11%). Они также лидируют среди всех специалистов, открытых к предложению переезда за границу. Так, 42% кандидатов из сферы IТ готовы сменить не только город, но и страну проживания.

Чаще всего IТ-специалисты готовы переехать в такие страны:

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  • Кипр (13%);
  • Чехия (12%);
  • Германия (10%);
  • страны Балтии (10%);
  • США (9%);
  • страны Скандинавии (8%).

На втором месте по активности поиска вакансий, которые предлагают переезд, – специалисты по продажам (10%). Третье место среди наиболее кандидатов, наиболее открытых к вакансиям, предлагающим переезд, – студенты и молодежь (9%).

Также активно отзываются на предложения работы с переездом представители "высшего менеджмента" (8%) и категории "Производство, сельское хозяйство" (8%).

К переезду больше всего готовы специалисты с опытом более 6 лет (66%). На втором месте по готовности сменить место жительства – молодые специалисты и вчерашние студенты без опыта работы 16%.

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В то же время женщин меньше интересует возможность сменить место жительства и чаще всего они ожидают более низкую зарплату. Средняя компенсация, на которую рассчитывает женщина во время переезда, составляет около 25 тыс. грн, в то время как мужчины ожидают сумму от 32 тыс. грн.

К переезду более склонны специалисты в возрасте от 18 до 40 лет (64%). В возрасте 40-50 лет только 24% специалистов согласны на переезд, а в возрасте от 50 до 60 лет – 10% кандидатов. Среди кандидатов в возрасте 60+ только 2% готовы к переезду.

ТОП-5 регионов с самыми высокими зарплатами

В Украине в сентябре уровень заработных плат стал выше на 1300 грн и составил 18 тыс. грн.

Где самые высокие средние зарплаты:

  • Киев – 34 800 грн;
  • Черновицкая область – 26 600 грн;
  • Кировоградская область – 26 000 грн;
  • Ивано-Франковская область – 25 700 грн;
  • Ровенская область – 23 100 грн.

Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

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