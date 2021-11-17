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Готові переїхати? Через що українці згодні змінити місце проживання

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
17 листопада, 17:04
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Як розповіли "Сьогодні", до переїзду схильніші фахівці віком від 18 до 40 років (64%)
Чоловікам частіше пропонують вищі оклади, ніж жінкам
Чоловікам частіше пропонують вищі оклади, ніж жінкам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кар'єрний зріст, вища зарплата та бажання поліпшити житлові умови мотивують українців задуматися про переїзд. Середня зарплата, заради якої люди готові змінити місце проживання всередині країни, становить близько 30 тис. грн.

Як розповіли "Сьогодні" у кадровому порталі grc.ua, лише 21% усіх кандидатів готові до переїзду.

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Якщо говорити про переїзд за кордон – тоді середній рівень компенсації, який мотивує змінити країну, становить майже 110 тис. грн.

Наймобільнішими є ІТ-фахівці (11%). Вони також лідирують серед усіх фахівців, які відкриті до пропозиції переїзду за кордон. Так, 42% кандидатів зі сфери ІТ готові змінити не лише місто, а й країну проживання.

Найчастіше ІТ-фахівці готові переїхати до таких країн:

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  • Кіпр (13%);
  • Чехія (12%);
  • Німеччина (10%);
  • країни Балтії (10%);
  • США (9%);
  • країни Скандинавії (8%).

На другому місці за активністю пошуку вакансій, які пропонують переїзд, – спеціалісти з продажу (10%). Третє місце серед кандидатів, найвідкритіших до вакансій, які пропонують переїзд, – студенти та молодь (9%).

Також активно відгукуються на пропозиції роботи з переїздом представники "вищого менеджменту" (8%) та категорії "Виробництво, сільське господарство" (8%).

До переїзду найбільше готові спеціалісти з досвідом понад 6 років (66%). На другому місці за готовністю змінити місце проживання – молоді спеціалісти та вчорашні студенти без досвіду роботи 16%.

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Водночас жінок менше цікавить можливість змінити місце проживання і найчастіше вони очікують на нижчу зарплату. Середня компенсація, на яку розраховує жінка, під час переїзду становить близько 25 тис. грн, тоді як чоловіки очікують суму від 32 тис. грн.

До переїзду схильніші фахівці віком від 18 до 40 років (64%). У віці 40-50 років лише 24% фахівців згодні на переїзд, а у віці від 50 до 60 років – 10% кандидатів. Серед кандидатів віком 60+ лише 2% готові до переїзду.

ТОП-5 регіонів із найвищими зарплатами

В Україні у вересні рівень заробітних плат став вищим на 1300 грн і становив 18 тис. грн.

Де найвищі середні зарплати:

  • Київ – 34 800 грн;
  • Чернівецька область – 26 600 грн;
  • Кіровоградська область – 26 000 грн.;
  • Івано-Франківська область – 25 700 грн;
  • Рівненська область – 23 100 грн.

Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років під час пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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