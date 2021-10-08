Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Де в Україні платять добре? ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
8 жовтня, 10:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Традиційно, роботодавці пропонують найвищі зарплати в Києві – майже 35 тис. грн в середньому
Середня зарплата в Україні зросла
Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у вересні рівень заробітних плат став вище на 1300 грн і склав 18 тис. грн.

За даними кадрового порталу grc.ua, зарплати збільшилися в більшості професійних сферах.

Реклама

Так, зростання заробітних плат в категорії "державна служба/некомерційні організації" в порівнянні з серпнем склав 12 тис. грн. Водночас в категорії "бухгалтерія/інвестиції/лізинг" зростання зарплат склав 5,3 тис. грн, а в категорії "транспорт, логістика" – 7,7 тис. грн.

Де найвищі середні зарплати:

  • Київ – 34 800 грн;
  • Чернівецька область – 26 600 грн;
  • Кіровоградська область – 26 000 грн;
  • Івано-Франківська область – 25 700 грн;
  • Рівненська область – 23 100 грн.

За даними grc.ua, менше всього роботодавці у вересні пропонували в таких областях:

Реклама
  • Київська область – 13 400 грн,
  • Закарпатська область – 13 100 грн;
  • Чернігівська область – 11 300 грн;
  • Луганська область – 11 000 грн;
  • Тернопільська область – 10 600.

Кого активно шукають роботодавці?

В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностями вересня було продажу (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще в серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.

У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5,4% всіх актуальних вакансій вересня).

Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти