Де в Україні платять добре? ТОП-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

В Україні у вересні рівень заробітних плат став вище на 1300 грн і склав 18 тис. грн.
За даними кадрового порталу grc.ua, зарплати збільшилися в більшості професійних сферах.
Так, зростання заробітних плат в категорії "державна служба/некомерційні організації" в порівнянні з серпнем склав 12 тис. грн. Водночас в категорії "бухгалтерія/інвестиції/лізинг" зростання зарплат склав 5,3 тис. грн, а в категорії "транспорт, логістика" – 7,7 тис. грн.
Де найвищі середні зарплати:
- Київ – 34 800 грн;
- Чернівецька область – 26 600 грн;
- Кіровоградська область – 26 000 грн;
- Івано-Франківська область – 25 700 грн;
- Рівненська область – 23 100 грн.
За даними grc.ua, менше всього роботодавці у вересні пропонували в таких областях:
- Київська область – 13 400 грн,
- Закарпатська область – 13 100 грн;
- Чернігівська область – 11 300 грн;
- Луганська область – 11 000 грн;
- Тернопільська область – 10 600.
Кого активно шукають роботодавці?
В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностями вересня було продажу (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще в серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.
У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5,4% всіх актуальних вакансій вересня).
Раніше ми повідомляли, що кожен третій працівник старше 40 років при пошуку роботи стикався з проблемами через вік.