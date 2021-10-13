Лучше зарплата и условия труда. Куда украинские заробитчане едут после Польши

Некоторые украинцы не хотят задерживаться в Польше, поэтому выбирают для работы другую страну

Заробитчане из Украины выбирают для работы Германию / Фото: Getty Images

Украинцы в 2020 году стали самой многочисленной группой трудовых мигрантов в Польше, получив 295 тысяч разрешений на работу – более чем в 20 раз больше, чем в 2010 году.

Но согласно данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, украинские заробитчане после официальной регистрации покидают страну и едут в Германию.

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Почему украинцев не устраивает Польша?

Самыми частыми причинами, почему украинцы уезжают из Украины на заработки – более высокая зарплата и лучшие условия труда.

Ежегодно количество официально зарегистрированных в Польше украинцев возрастает на 20% и уже превысила отметку в 1,2 млн человек. Но украинские заробитчане не всегда хотят задерживаться в Польше, поэтому ищут новые возможности и часто едут в Германию. К слову, сами же поляки уезжают зарабатывать не только в Германию, но и Норвегию, и Великобританию.

А что с зарплатами?

Средняя зарплата в Польше составляет почти 42 тыс. грн. В то же время в Германии работодатели указывают зарплату от 50 до 70 тыс. грн. Несмотря на высокие выплаты в Германии, рабочую визу в этой стране получить крайне сложно.

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Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, украинцы чаще всего в Германии работают нелегально. Так, официально устроены 80 тыс. украинцев, но это только 10% от общего количества заробитчан.

Как мы писали ранее, работники с Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.

Также "Сегодня" разбирались, какие вакансии предлагают работодатели и чем украинцев так манит Германия.