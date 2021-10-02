Украинские заробитчане в Польше. Кому и при каких условиях готовы платить 86 тыс. грн

Украинцам все чаще предлагают работу в Польше, оклад зависит как от должности, так и опыта работы.
Согласно данным кадрового портала grc.ua, самый высокий оклад, который предлагают работодатели из Польши – у украинских ИТ-специалистов.
Средняя заработная плата категории – 86 тыс. грн. Польский язык знать необязательно, главное – свободный английский, готовность к переезду в Польшу и безукоризненные технические навыки.
На втором месте по уровню заработных плат – вакансии из сферы "Строительство, недвижимость" (около 60 тыс. грн). Уровень зарплаты зависит от должности и опыта работы. Например, бригадир строительной бригады может получать до 65 тыс. грн, в то время как бетонщик или дорожный рабочий может рассчитывать до 40 тыс. грн.
На третьем месте – логисты и водители (средний оклад составляет 46 тыс. грн). Немного меньше (42 тыс. грн) получают в сфере производства и сельского хозяйства.
Закрывают пятерку самых высокооплачиваемых позиций в Польше – специалисты по продажам (40 тыс. грн). При этом, с учетом бонусов и разнообразных доплат, оклад может быть и выше. Например, торговый представитель FMCG-компании может получать до 60 тыс. грн. Знание польского языка, готовность к частым командировкам и доброжелательность – обязательное требование к соискателям вакансии.
Кому чаще всего предлагают работу в Польше
- рабочим (14%);
- специалистам из сферы ИТ (13% всех актуальных вакансий региона);
- кандидатам из сферы "Производство/Сельское хозяйство" (12%).
- специалистам из сферы "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
- кандидатам из сферы "Продажи" (7%).
Меньше всего вакансий (меньше 0.1%) открыто в категориях "Спорт, фитнес, салоны красоты", "Искусство, развлечения, масс-медиа" и "Безопасность".
Ранее мы писали, что украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на зароботки в Германию.
К слову, работники с Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.