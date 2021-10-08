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Где в Украине платят хорошо? ТОП-5 регионов с самыми высокими и низкими зарплатами

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
8 октября, 10:56
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Традиционно, работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Киеве – почти 35 тыс. грн в среднем
Средняя зарплата в Украине выросла
Средняя зарплата в Украине выросла / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в сентябре уровень заработных плат стал выше на 1300 грн и составил 18 тыс. грн.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, зарплаты увеличились в большинстве профессиональных сферах.

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Так, рост заработных плат в категории "государственная служба/некоммерческие организации" по сравнению с августом составил 12 тыс. грн. В то же время в категории "бухгалтерия/инвестиции/лизинг" рост зарплат составил 5,3 тыс. грн, а в категории "транспорт, логистика" – 7,7 тыс. грн.

Где самые высокие средние зарплаты:

  • Киев – 34 800 грн;
  • Черновицкая область – 26 600 грн;
  • Кировоградская область – 26 000 грн;
  • Ивано-Франковская область – 25 700 грн;
  • Ровенская область – 23 100 грн.

По данным grc.ua, меньше всего работодатели в сентябре предлагали в таких областях:

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  • Киевская область – 13 400 грн;
  • Закарпатская область – 13 100 грн;
  • Черниговская область – 11 300 грн;
  • Луганская область – 11 000 грн;
  • Тернопольская область – 10 600 грн.

Кого активно ищут работодатели?

В Украине самыми востребованными работодателями специальностями сентября были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

В сентябре категория "Медицина, фармацевтика" по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5,4% всех актуальных вакансий сентября).

Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.

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