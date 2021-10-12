МВФ ухудшил прогноз восстановления украинской экономики – как будет расти ВВП

Международный валютный фонд ухудшил прогноз в отношении Украины на 2021 год

Как буде расти украинская экономика - прогноз МВФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Международный валютный фонд ухудшил прогноз восстановления украинской экономики, после коронакризиса 2020 года.

Об этом говорится в докладе МВФ World Economic Outlook, обнародованном 12 октября.

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По прогнозам фонда, экономика не сможет восстановиться на 4,0%, а рост валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 3,5%.

В докладе также отмечается, что в 2020 году падение ВВП Украины было более глубоким, чем сокращение мировой экономики.

Зато отмечается, что в 2022 году украинская экономика будет восстанавливаться уже быстрее, на уровне 3,6%.

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А вот ВВП будет расти более медленно, чем в среднем в мире.

Инфляция в Украине ускорилась

В течение сентября 2021 в Украине инфляция ускорилась до 11% в годовом измерении. Потребительские цены за месяц повысились на 1,2%.

Больше всего подорожало образование, одежда и обувь, также подорожали яйца. В целом продукты питания выросли в цене на 1,1% в течение месяца.

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В октябре ожидается очередное подорожание продуктов. На что в этом месяце цены вырастут больше, читайте в нашем материале.