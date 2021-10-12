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МВФ погіршив прогноз відновлення української економіки – як буде рости ВВП

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 18:15
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Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо України на 2021 рік
Як буде рости українська економіка - прогноз МВФ
Як буде рости українська економіка - прогноз МВФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз відновлення української економіки, після коронакризи 2020 року.

Про це йдеться у докладі МВФ World Economic Outlook, оприлюдненому 12 жовтня.

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За прогнозами фонду, економіка не зможе відновитися на 4,0%, а ріст валового внутрішнього продукту прогнозується на рівні 3,5%.

У докладі також відзначається, що у 2020 році падіння ВВП України було глибшим, ніж скорочення світової економіки.

Натомість наголошується, що у 2022 році українська економіка відновлюватиметься вже швидше, на рівні 3,6%.

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А от ВВП буде зростати більш повільно, ніж в середньому у світі.

Інфляція в Україні прискорилась

Протягом вересня 2021 року в Україні інфляція прискорилась до 11% в річному вимірі. Споживчі ціни за місяць підвищилися на 1,2%.

Найбільше здорожчала освіта, одяг та взуття, також подорожчали яйця. В цілому продукти харчування зросли в ціні на 1,1% протягом місяця.

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У жовтні очікується чергове подорожчання продуктів. На що в цьому місяці ціни виростуть найбільше, читайте в нашому матеріалі.

ВВПМВФ
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