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Инфляция в Украине подскочила до 11%: что в сентябре подорожало больше всего

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 октября, 10:56
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Для украинцев подняли цены не только на основные продукты питания, но и на некоторые услуги
Некоторые товары и продукты в Украине подорожали
Некоторые товары и продукты в Украине подорожали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в сентябре потребительские цены повысились на 1,2% за месяц, а с начала года – на 7,5%. В годовом измерении инфляция составила 11% – это самый высокий показатель с 2017 года.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, базовая инфляция за месяц выросла на 1,3%, или на 5,5% с начала года.

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Что подорожало больше всего

В Украине в сентябре текущего года больше всего выросли цены на образование (+13,2%), одежду и обувь (+7,9%) и яйца (13,6%). В целом продукты питания подорожали на 1,1%.

Также выросли цены на алкоголь (0,8%), жилищно-коммунальные услуги и бытовую технику (0,5%). Тем временем транспорт в Украине подешевел (-0,6%).

Какие продукты подорожали в октябре

С начала октября в Украине выросли цены на овощи "борщевого набора", мясо, яйца и другие продукты. Так, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).

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Также в Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.

Какие продукты в Украине еще подорожали – читайте в нашем материале.

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