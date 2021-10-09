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Цены уже не те: какие продукты больше всего подорожали в октябре

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 07:00
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В Украине рекордные цены на гречку, но не только за крупы придется платить больше
С начала месяца на полках магазинов стремительно растут цены
С начала месяца на полках магазинов стремительно растут цены / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала октября выросли цены на овощи "борщевого набора", мясо, яйца и другие продукты. На подорожание повлиял не только сезонный фактор, а и подорожание ресурсов.

Сезонное подорожание продуктов

В сентябре 2021 года цена на подсолнечное масло и сахар почти не изменилась. Более того, сахар даже снизился на 2%. Теперь 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло – 68,50 грн за один литр.

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Но, ощутимо выросли цены на различные виды мяса. По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Овощи "борщевого набора" также выросли. На капусту белокочанную выросла стоимость на 19% до 7,05 грн, цена свеклы – на 14% до 7,30 грн/кг, лука – на 12% до 9,05 грн/кг, картофеля – на 9% до 11,45 грн/кг.

Розничная цена на яблоки снизилась на 23%, и на начало октября составляет около 11,90 грн/кг.

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Сезонность повлияла и на цены на куриные яйца, в течение сентября она выросла на 8% и составляет около 35,20 грн за 10 штук.

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Цены на сало

В Полтаве сало за месяц подорожало чуть ли не на 20 гривен. Стоит оно в районе 100-120 гривен. Цена зависит от толщины.

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Например, в Киеве за 100 гривен можно купить килограмм сала, но тонкого, а в Полтаве за эти деньги – можно купить толстое сало. В столице его продают по 140-150 гривен.

В Одессе цены выше столичных. Это ходовой товар люди спрашивают. Сало от 100 до 180 грн, в зависимости от толщины.

Цены на крупы

В Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.

В столичных супермаркетах за гречку просят от 40 гривен за килограмм. Рис – от 26 гривен, овсянка и пшеничная крупа – от 23 гривен. Дешевая – ячневая – от 13 гривен.

В регионах гречка на гривну дешевле – от 39 гривен, рис также почти 27, овсяные хлопья – от 18, пшеничная и кукурузная – от 15 гривен. И ячневая также – 13 гривен. Дешевле, также, популярные ныне булгур и кус-кус.

Подорожание алкоголя

В Украине могут подорожать алкогольные напитки из-за утверждения обновленных минимальных розничных цен на эту продукцию. Соответствующий проект постановления разработали в Минэкономики.

В нем говорится о том, что вследствие подорожания сырья и материалов для изготовления спиртных напитков легальные производители алкогольной продукции не могут поднять стоимость товара до экономически обоснованной.

Эта проблема возникает из-за нелегальных производителей, которые используют сырье с нелегального рынка, что позволяет им формировать предложение по минимально допустимой цене.

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