Цены уже не те: какие продукты больше всего подорожали в октябре

В Украине с начала октября выросли цены на овощи "борщевого набора", мясо, яйца и другие продукты. На подорожание повлиял не только сезонный фактор, а и подорожание ресурсов.
Сезонное подорожание продуктов
В сентябре 2021 года цена на подсолнечное масло и сахар почти не изменилась. Более того, сахар даже снизился на 2%. Теперь 1 кг сахара стоит около 27,60 грн, а подсолнечное масло – 68,50 грн за один литр.
Но, ощутимо выросли цены на различные виды мяса. По состоянию на начало октября, по сравнению с началом сентября, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).
Далее по теме
Овощи "борщевого набора" также выросли. На капусту белокочанную выросла стоимость на 19% до 7,05 грн, цена свеклы – на 14% до 7,30 грн/кг, лука – на 12% до 9,05 грн/кг, картофеля – на 9% до 11,45 грн/кг.
Розничная цена на яблоки снизилась на 23%, и на начало октября составляет около 11,90 грн/кг.
Сезонность повлияла и на цены на куриные яйца, в течение сентября она выросла на 8% и составляет около 35,20 грн за 10 штук.
Цены на сало
В Полтаве сало за месяц подорожало чуть ли не на 20 гривен. Стоит оно в районе 100-120 гривен. Цена зависит от толщины.
Например, в Киеве за 100 гривен можно купить килограмм сала, но тонкого, а в Полтаве за эти деньги – можно купить толстое сало. В столице его продают по 140-150 гривен.
В Одессе цены выше столичных. Это ходовой товар люди спрашивают. Сало от 100 до 180 грн, в зависимости от толщины.
Цены на крупы
В Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.
В столичных супермаркетах за гречку просят от 40 гривен за килограмм. Рис – от 26 гривен, овсянка и пшеничная крупа – от 23 гривен. Дешевая – ячневая – от 13 гривен.
В регионах гречка на гривну дешевле – от 39 гривен, рис также почти 27, овсяные хлопья – от 18, пшеничная и кукурузная – от 15 гривен. И ячневая также – 13 гривен. Дешевле, также, популярные ныне булгур и кус-кус.
Подорожание алкоголя
В Украине могут подорожать алкогольные напитки из-за утверждения обновленных минимальных розничных цен на эту продукцию. Соответствующий проект постановления разработали в Минэкономики.
В нем говорится о том, что вследствие подорожания сырья и материалов для изготовления спиртных напитков легальные производители алкогольной продукции не могут поднять стоимость товара до экономически обоснованной.
Эта проблема возникает из-за нелегальных производителей, которые используют сырье с нелегального рынка, что позволяет им формировать предложение по минимально допустимой цене.
Читайте также:
- От цемента до продуктов: что может подорожать в Украине из-за газового кризиса в Европе
- Конец "сырьевого фарта" для Украины: почему растут цены на нефть и что будет дальше
- Значение гречки преувеличено: могут ли цены на крупу поползти вверх