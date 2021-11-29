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Украина достигла самого высокого долларового ВВП за всю историю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 ноября, 12:57
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Долларовый ВВП Украины впервые составил около 195 млрд долларов, впервые в истории
С каким долларовым ВВП Украина завершает 2021 год
С каким долларовым ВВП Украина завершает 2021 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю Независимости, он составляет ориентировочно 195 млрд долларов.

Об этом в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в пятницу 26 ноября, на онлайн-встрече правительства с представителями крупнейших международных инвесторов, они были проинформированы о постепенном улучшении макроэкономических показателей и прогнозов на ближайший год по Украине.

Главной целью Свириденко назвала обеспечение стабильности основных макроэкономических показателей, а именно:

  • рост ВВП;
  • увеличение золотовалютных резервов;
  • сдерживание инфляции в допустимых пределах;

В следующем году Украина может выйти на более высокие темпы роста ВВП благодаря старту ряда программ. Это и термомодернизация жилых домов и комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины.

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Поможет также массовое дешевое ипотечное кредитование и программа финансирования экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта.

Министр пояснила, что кроме этих показателей международных инвесторов интересует безопасность украинских границ.

Плохие прогнозы по росту ВВП

Международный валютный фонд во второй раз за эту осень ухудшил прогноз роста украинского ВВП с 3,5 до 3,2%.

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В то же время прогноз по росту экономики Украины после коронакризиса остался на прежнем уровне.

Отрицательный прогноз по ВВП дали и аналитики крупнейшего американского банковского холдинга J.P. Morgan, с 4,5% до 2,3%.

Не остался в стороне и НБУ и ухудшил свой прогноз по росту реального ВВП.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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