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В Украине увеличился ВВП. Госстат оценил рост экономики

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 сентября, 19:34
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По сравнению с прошлым кварталом ВВП сократился на 0,7%
В Госстате оценили рост экономики во втором квартале текущего года на уровне 5,4%
В Госстате оценили рост экономики во втором квартале текущего года на уровне 5,4%

В Украине во втором квартале 2021 года ВВП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 5,7% в годовом выражении.

Об этом сообщила Государственная служба статистики

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В то же время, по сравнению с прошлым кварталом, ВВП сократился на 0,7%, что на 0,1 процентный пункт лучше предварительной оценки спада в 0,8%. Это с учетом сезонного фактора.

Отметим, что ранее в Госстате оценили рост экономики во втором квартале текущего года на уровне 5,4%. А в первом квартале 2021 года ВВП сократился на 2,2% в годовом выражении.

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Номинальный ВВП составил 1,17 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека – 28,19 тысячи грн (+ 6,4% в годовом измерении).

Согласно официальным данным, больше всего среди отраслей возросло Временное размещение и организация питания (+ 35%) и Финансовая и страховая деятельность (+ 17,8%). Сократились заметнее всего объемы производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (-10,6%) и государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании (-4,7%).

Ранее мы сообщали, что:

  • пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.
  • мировые цены на продовольствие по итогам марта растут десятый месяц подряд. Их индекс повысился на 2,1%, до 118,5 пункта. Это рекордный уровень с 2014 года. По итогам 2020-го был побит трехлетний рекорд.

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