Еда стала дороже: мировой индекс цен побил рекорд за 7 лет

Мировые цены на продовольствие в марте выросли десятый месяц подряд. Их индекс повысился на 2,1%, до 118,5 пункта. Это рекордный уровень с 2014 года. По итогам 2020-го был побит трехлетний рекорд.

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Эти данные – индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Сильнее всего, по данным ФАО, подорожало растительное масло. Этот индекс вырос за месяц на 8%, почти до рекорда за 10 лет. Из всех видов цены активнее росли на соевое масло.

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Индекс цен молочной продукции поднялся на 3,9% по сравнению с февралем 2021 года. В частности, сократилось предложение масла на рынке, что привело к высоким ценам на продукцию.

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На 2,3% вырос индекс цен на мясные продукты. А индекс цен на зерно наоборот снизился – на 1,8%. Впрочем, он все равно остается на 26,5% выше уровня прошлого марта.

Цены на сахар упали – индекс сократился на 4%. К слову, Украина как планирует заместить дефицит собственного сахара импортным продуктом.

Напомним, ранее ФАО включила Украину в список стран с самыми низкими ценами на продукты:

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