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Мировой долг приблизился к рекордным показателям

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
15 сентября, 18:18
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Совокупный уровень долга вырос на 4,8 трлн долларов
Если подобные тенденции сохранятся, то мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов
Если подобные тенденции сохранятся, то мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Во втором квартале 2021 года уменьшилась доля долга в мировом ВВП, но совокупный мировой долг увеличился до 300 триллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Института международных финансов.

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Совокупный уровень долга вырос на 4,8 трлн долларов до 296 трлн долларов. Он включает в себя несколько показателей:

  • государственный долг;
  • долги физических лиц;
  • долги юридических лиц.

По мнению экспертов, если подобные тенденции сохранятся, то мировой долг вскоре превысит отметку в 300 трлн долларов.

Обьмы долга больше всего выросли в развивающихся странах – там они выроси на 3,5 трлн долларов, до 92 трлн долларов. В то же время, доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в прошлом году. Доля 362% в первом квартале уменьшилась до 353% во втором.

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В Институте отметили, что только 5 стран имеют отношение долга к ВВП на допандемичних уровнях – это Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.

Ранее мы сообщали, что:

  • пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.
  • мировые цены на продовольствие по итогам марта выросли десятый месяц подряд. Их индекс повысился на 2,1%, до 118,5 пункта. Это рекордный уровень с 2014 года. По итогам 2020-го был побит трехлетний рекорд.

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