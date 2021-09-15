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Світовий борг наблизився до рекордних показників

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
15 вересня, 18:18
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Сукупний рівень боргу зріс на 4,8 трлн дол
Якщо подібні тенденції збережуться, то світовий борг незабаром перевищить позначку в 300 трлн дол
Якщо подібні тенденції збережуться, то світовий борг незабаром перевищить позначку в 300 трлн дол / Фото: Колаж: Сьогодні

У другому кварталі 2021 року зменшилася частка боргу в світовому ВВП, але сукупний світовий борг збільшився до 300 трильйонів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів.

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Сукупний рівень боргу зріс на 4,8 трлн дол до 296 трлн дол. Він включає в себе кілька показників:

  • державний борг;
  • борги фізичних осіб;
  • борги юридичних осіб.

На думку експертів, якщо подібні тенденції збережуться, то світовий борг незабаром перевищить позначку в 300 трлн дол.

Об'єми боргу найбільше зросли в країнах, що розвиваються – там вони виріс на 3,5 трлн доларів, до 92 трлн дол. У той же час, частка боргу в світовому ВВП вперше скоротилася після піку в минулому році. Частка 362% в першому кварталі зменшилася до 353% у другому.

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В Інституті відзначили, що тільки 5 країн мають відношення боргу до ВВП на допандемічному рівні – це Мексика, Аргентина, Данія, Ірландія і Ліван.

Раніше ми повідомляли, що:

  • пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.
  • світові ціни на продовольство за підсумками березня виросли десятий місяць поспіль. Їх індекс підвищився на 2,1%, до 118,5 пунктів. Це рекордний рівень з 2014 року. За підсумками 2020-го був побитий трирічний рекорд.

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