Їжа стала дорожче: світовий індекс цін побив рекорд за 7 років

Світові ціни на продовольство в березні виросли десятий місяць поспіль. Їх індекс підвищився на 2,1%, до 118,5 пункту. Це рекордний рівень з 2014 року. За підсумками 2020 го був побитий трирічний рекорд.

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Ці дані – індекс цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Найсильніше, за даними ФАО, подорожчало рослинна олія. Цей індекс виріс за місяць на 8%, майже до рекорду за 10 років. З усіх видів ціни активніше росли на соєву олію.

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індекс цін молочної продукції піднявся на 3,9% в порівнянні з лютим 2021 року. Зокрема, скоротилася пропозиція масла на ринку, що призвело до високих цін на продукцію.

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На 2,3% зріс індекс цін на мясні продукти. А індекс цін на зерно навпаки знизився – на 1,8%. Втім, він все одно залишається на 26,5% вище рівня минулого березня.

Ціни на цукор впали – індекс скоротився на 4%. До слова, Україна як планує замістити дефіцит власного цукру імпортним продуктом.

Нагадаємо, раніше ФАО включила Україну в список країн з найнижчими цінами на продукти:

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