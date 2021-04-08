Кабмін придумав, як знизити ціни на цукор в Україні

Через подорожчання цукру в Україні можуть дозволити імпорт додаткових 50 тис. тонн сирцю. Цей обсяг має стабілізувати ціни. Тим часом у парламенті також замислилися про тимчасове обнулення імпортних мит на ввезення цукру в Україну.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки.

Собівартість цукру з імпортної цукрової сировини становить близько 20 грн за кілограм, підрахували у відомстві.

"Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється, і цукор стане доступнішим для українців", – впевнені в Мінекономіки.

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У лютому-березні Україна вже імпортувала 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Внутрішнє споживання цукру в поточному сезоні (вересень 2020 – серпень 2021) оцінюють в 1,2 млн тонн. А виробництво цього продукту скоротилося до 1,1 млн тонн.

"З огляду на необхідність формування перехідних залишків цукру на кінець сезону на рівні не менше 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис. тонн", – вважають в міністерстві.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року Україна скоротила експорт цукру на 36%.

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