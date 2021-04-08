Кабмин придумал, как снизить цены на сахар в Украине

Из-за подорожания сахара в Украине могут разрешить импорт дополнительных 50 тыс. тонн сырца. Этот объем должен стабилизировать цены. Тем временем в парламенте также задумались о временном обнулении импортных пошлин на ввоз сахара в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики.

Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья составляет около 20 грн за килограмм, подсчитали в ведомстве.

"Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется, и сахар станет доступнее для украинцев", - уверены в Минэкономики.

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В феврале-марте Украина уже импортировала 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Внутреннее потребление сахара в текущем сезоне (сентябрь 2020 – август 2021) оценивают в 1,2 млн тонн. А вот производство этого продукта сократилось до 1,1 млн тонн.

"Учитывая необходимость формирования переходящих остатков сахара на конец сезона на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс. тонн", – считают в министерстве.

Напомним, по итогам 2020 года Украина сократила экспорт сахара на 36%.

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