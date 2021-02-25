Русский
$ 27,95
33,93
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Які продукти дорожчають в Україні? Ми перевірили цінники в супермаркеті

25 лютого, 13:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Що буде з цінами далі, спрогнозували економісти

За останні кілька днів супермаркети помітно підвищили ціни на продукти. після подорожчання яєць торговці переписали цінники ще й на крупи, борошно та олію. Кореспондентка "Сьогодні" Дар'я Панченко сходила в супермаркет з чеком місячної давності та порівняла ціни.

Реклама

Загалом за набір продуктів мусили витратити на 100 гривень більше, ніж місяць тому.

Ось що подорожчало найбільше:

  • цукор – з 20,89 до 24,49 грн за кілограм;
  • гречка – з майже 38 до 46,59 грн за кг;
  • соняшникова олія – з 38 до 49,79 грн за літр.

Відео: Сьогодні


Експерти пояснюють, що крупи дорожчають через слабкий врожай 2020 року. З тієї ж причини найближчим часом будуть зростати ціни на хліб.

"Минулий рік був неврожайний, ми зібрали мінус 7,5 млн тонн зернових [в порівнянні з попереднім роком]. Пандемія зіграла негативну роль", – говорить економіст Олег Пендзин.

Зате свинина за останні тижні трохи подешевшала – попит на м'ясо впав через низькі доходи населення. Але ціни на цей продукт знову піднімуться до Великодня, вважають аналітики.

Реклама

А ось вже після після Великодня подешевшати може і свинина, і яйця, і хліб, а також курятина.

Нагадаємо, тваринництво в Україні стало збитковим вперше з 2007 року. Загальний збиток за підсумками 2020 року склав 2,9 млрд гривень. Прибутковим в цій галузі лишилося тільки виробництво молока – "плюс" 3,8 млрд гривень. Така ситуація теж призводить до зростання цін на м'ясо і яйця, кажуть фермери.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

продукти ціни цукор м'ясо свинина крупи соняшникова олія ціни на продукти

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка
Ринок пального: автогаз вже
Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати даліЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти