Які продукти дорожчають в Україні? Ми перевірили цінники в супермаркеті

Що буде з цінами далі, спрогнозували економісти

За останні кілька днів супермаркети помітно підвищили ціни на продукти. після подорожчання яєць торговці переписали цінники ще й на крупи, борошно та олію. Кореспондентка "Сьогодні" Дар'я Панченко сходила в супермаркет з чеком місячної давності та порівняла ціни.

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Загалом за набір продуктів мусили витратити на 100 гривень більше, ніж місяць тому.

Ось що подорожчало найбільше:

цукор – з 20,89 до 24,49 грн за кілограм;

гречка – з майже 38 до 46,59 грн за кг;

соняшникова олія – з 38 до 49,79 грн за літр.

Відео: Сьогодні

"Минулий рік був неврожайний, ми зібрали мінус 7,5 млн тонн зернових [в порівнянні з попереднім роком]. Пандемія зіграла негативну роль", – говорить економіст Олег Пендзин.

Експерти пояснюють, що крупи дорожчають через слабкий врожай 2020 року . З тієї ж причини найближчим часом будуть зростати ціни на хліб.

Зате свинина за останні тижні трохи подешевшала – попит на м'ясо впав через низькі доходи населення. Але ціни на цей продукт знову піднімуться до Великодня, вважають аналітики.

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А ось вже після після Великодня подешевшати може і свинина, і яйця, і хліб, а також курятина.

Нагадаємо, тваринництво в Україні стало збитковим вперше з 2007 року. Загальний збиток за підсумками 2020 року склав 2,9 млрд гривень. Прибутковим в цій галузі лишилося тільки виробництво молока – "плюс" 3,8 млрд гривень. Така ситуація теж призводить до зростання цін на м'ясо і яйця, кажуть фермери.

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