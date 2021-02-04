М'ясо та яйця дорожчатимуть – українські тваринники вперше за 13 років опинилися "в мінусі"

Тваринництво в Україні стало збитковим вперше з 2007 року. Загальні збитки за підсумками 2020 року становили 2,9 млрд гривень. Це сталося через збільшення собівартості на 5,7% при зростанні виручки всього на 0,7%. Відповідно, ціни на продукти тваринного походження зростатимуть.
Такі дані навів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.
Прибутковим в тваринництві залишилося тільки виробництво молока – "плюс" 3,8 млрд гривень.
Збитковість виробництва яєць – "мінус" 4,9 млрд гривень, вирощування великої рогатої худоби – майже 1,4 млрд гривень, свиней – 0,7 млрд гривень, птиці – 0,35 млрд гривень.
"Подолання збитковості тваринництва залежить переважно від зростання цін на продукцію тваринництва, насамперед на яйця. У той же час важливим фактором лишається підвищення продуктивності", – пояснив учений.
До речі, яйця вже подорожчали до 40 гривень за десяток.
Лупенко уточнив, що тенденція на різке падіння прибутку в тваринництві намітилася ще з 2019 року. Тоді прибуток становив лише 0,1 млрд гривень після 5,3 млрд гривень за підсумками 2018 року.
Нагадаємо, раніше українців також попередили про подорожчання круп та овочів.
А про те, які продукти вже подорожчали найсильніше, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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