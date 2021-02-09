Яйця продають вже по 40 гривень за десяток. Чого чекати від цін?

Ціна на яйця, які в новорічні свята подорожчали до 40 гривень, найближчим часом не стане нижчою. Але й особливо сильно дорожчати цей продукт вже не буде – максимум до 45 гривень за десяток. А після Великодня цифри на цінниках почнуть знижуватися.
Такий прогноз озвучили новинам "Сьогодні" опитані економісти.
Загалом за рік яйця подорожчали вже на третину. І якщо восени 2020 року десяток можна було купити загалом за 27 гривень, то тепер найнижча ціна – 40 гривень.
Ціни виросли через низький урожай пшона, яким годують птахів. Минулого року собівартість виробництва одного яйця становила 1,8 гривні, а зараз – вже 2,8 гривні.
Крім яєць, поганий урожай позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%. Крім того, на 30-40% дорожчими стануть овочі, вважає економіст Олег Пендзин.
До речі, після Великодня дешевшати можуть не тільки яйця, а й хліб, а також курятина, додає фахівець.
Нагадаємо, тваринництво в Україні стало збитковим вперше з 2007 року. Загальний збиток за підсумками 2020 року склав 2,9 млрд гривень. Прибутковим в цій сфері залишилося тільки виробництво молока – "плюс" 3,8 млрд гривень. Така ситуація тех призводить до зростання цін на м'ясо і яйця, кажуть фермери.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк