Україна втрачає експорт цукру: кому продаємо і навіщо купуємо

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт цукру на 36%, до 151 тис. тонн. А в перші два місяці 2021 року український експорт цукру практично відсутній.
До такої ситуації призвело зростання цін на цукор. В результаті продаж цього продукту на внутрішньому ринку став більш цікавим для виробників, свідчать дані аналітиків УКАБ.
ТОП-5 країн-покупців цукру з України:
- Туреччина – 25,8 тис. тонн, 17% експортної виручки.
- Узбекистан – 17,3 тис. тонн, 11%.
- Таджикистан – 11,5 тис. тонн, 8%.
- Палестина – 10 тис. тонн, 7%.
- Вірменія – 9,8 тис. тонн, 6%.
Україна теж купує цукор за кордоном
Що стосується імпорту цукру, то в останні роки Україна закуповувала мінімальну кількість цього продукту – 1-2 тис. тонн.
Але щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку та заради стабілізації цін Мінекономіки вже розглядає варіант введення квоти на імпорт тростинного цукру на рівні 260 тис. тонн в 2021 році. Заявки на розподіл цієї квоти вже приймаються.
Виробництво цукру в мінусі
У 2020 році в Україні вироблено 982 тис. тонн цукру. Це на 34% нижче за аналогічний показник минулого року і в 2 рази менше за обсяги виробництва п'ятирічної давності.
Причинами такого скорочення послужили:
- зменшення на 19% виробництва цукрових буряків в Україні;
- низькі ціни на цукор на українському та світовому ринках.
Втім, світові ціни на цукор повернулися до росту, і це дає надію на відновлення обсягів виробництва в Україні.
А що з споживанням?
Згідно зі світовою тенденцією, особливо характерною для розвинених країн, в Україні також знижується споживання цукру. За останні 5 років рівень споживання цукру на 1 людину скоротилося на 19% – до 28,8 кг на рік.
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