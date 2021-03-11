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Україна втрачає експорт цукру: кому продаємо і навіщо купуємо

11 березня, 11:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Виробництво цукру різко скоротилося, але споживання теж падає

Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт цукру на 36%, до 151 тис. тонн. А в перші два місяці 2021 року український експорт цукру практично відсутній.

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До такої ситуації призвело зростання цін на цукор. В результаті продаж цього продукту на внутрішньому ринку став більш цікавим для виробників, свідчать дані аналітиків УКАБ.

ТОП-5 країн-покупців цукру з України:

  1. Туреччина – 25,8 тис. тонн, 17% експортної виручки.
  2. Узбекистан – 17,3 тис. тонн, 11%.
  3. Таджикистан – 11,5 тис. тонн, 8%.
  4. Палестина – 10 тис. тонн, 7%.
  5. Вірменія – 9,8 тис. тонн, 6%.

Україна теж купує цукор за кордоном

Що стосується імпорту цукру, то в останні роки Україна закуповувала мінімальну кількість цього продукту – 1-2 тис. тонн.

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Але щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку та заради стабілізації цін Мінекономіки вже розглядає варіант введення квоти на імпорт тростинного цукру на рівні 260 тис. тонн в 2021 році. Заявки на розподіл цієї квоти вже приймаються.

Виробництво цукру в мінусі

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У 2020 році в Україні вироблено 982 тис. тонн цукру. Це на 34% нижче за аналогічний показник минулого року і в 2 рази менше за обсяги виробництва п'ятирічної давності.

Причинами такого скорочення послужили:

Втім, світові ціни на цукор повернулися до росту, і це дає надію на відновлення обсягів виробництва в Україні.

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А що з споживанням?

Згідно зі світовою тенденцією, особливо характерною для розвинених країн, в Україні також знижується споживання цукру. За останні 5 років рівень споживання цукру на 1 людину скоротилося на 19% – до 28,8 кг на рік.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, чи можна взяти під контроль тягу до солодощів.

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