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Україна – № 1 в світі з експорту олії. Кому продали найбільше

31 березня, 15:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За кордон відправляють більше 90% всієї виробленої в країні олії

Україна експортувала 6,9 млн тонн соняшникової олії в 2020 році. Це на 12% більше, ніж роком раніше. При цьому країна залишилася найбільшим виробником і експортером олії в світі – з часткою в 37% глобального експорту. Україна продає більше 90% усієї виробленого в країні соняшникової олії, підрахували аналітики УКАБ.

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ТОП-5 країн-покупців соняшникової олії з України:

  1. Індія – 1,9 млн тонн (28%).
  2. Китай – 1,3 млн тонн (18%).
  3. Нідерланди – 0,7 млн тонн (10%).
  4. Ірак – 0,5 млн тонн (7%).
  5. Іспанія – 0,4 млн тонн (6%).

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"Протягом 2018-20 років особливо активізувався Китай, який у три рази збільшив свої імпортні поставки. У поєднанні з недоотриманням валового збору насіння соняшнику на 14% у 2020/2021 маркетинговий рік в Україні, це призвело до зростання ціни на соняшникову олію як на світовому, так і внутрішньому ринках", – додала аналітик УКАБ Світлана Литвин.

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Нагадаємо, олія в Україні вже подорожчала майже до 50 гривень за літр.

Також новини "Сьогодні" розповідали, як американці купують соняшникову олію за ціною шість доларів за літр:

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експорт Украина УКАБ соняшникова олія зовнішня торгівля
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