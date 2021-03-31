Украина – № 1 в мире по экспорту подсолнечного масла. Кому продали больше всего

Украина экспортировала 6,9 млн тонн подсолнечного масла в 2020 году. Это на 12% больше, чем годом ранее. При этом страна осталась крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в мире – с долей в 37% глобального экспорта. Украина продает более 90% всего произведенного в стране подсолнечного масла, подсчитали аналитики УКАБ.
ТОП-5 стран-покупателей подсолнечного масла из Украины:
- Индия – 1,9 млн тонн (28%).
- Китай – 1,3 млн тонн (18%).
- Нидерланды – 0,7 млн тонн (10%).
- Ирак – 0,5 млн тонн (7%).
- Испания – 0,4 млн тонн (6%).
"В течение 2018-20 годов особенно активизировался Китай, который в три раза увеличил свои импортные поставки. В сочетании с недополучением валового сбора семян подсолнечника на 14% в 2020/2021 маркетинговый год в Украине, это привело к росту цены на подсолнечное масло как на мировом, так и внутреннем рынках", - добавила аналитик УКАБ Светлана Литвин.
Напомним, подсолнечное масло в Украине уже подорожало почти до 50 гривен за литр.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как американцы покупают подсолнечное масло по цене шесть долларов за литр:
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