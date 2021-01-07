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У світі дорожчає їжа: ціни на продовольство побили трирічний рекорд

7 січня, 13:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Експерти ООН запевняють, що причина – не в пандемії коронавірусу

Незважаючи на те що на початку коронакризи в світі дешевшали продукти, за підсумками 2020 року ціни а продовольство виявилися рекордними за останні три роки. Зростання цін почалося з червня і тривав до кінця року.

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Про це свідчить індекс цін Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), пише Reuters.

Так, індекс в грудні виріс до 107,5 пункту. Середній показник індексу 2020 року – 97,9 пункту – на 3,1% вище минулорічного і найвищий за три роки. Однак при цьому він на 25% нижче за історичний рекордного індексу, зафіксованого в 2011 році.

У грудні підвищення цін було зафіксовано у всіх категоріях, крім цукру. При цьому індекс для категорії "рослинні масла" піднявся до максимуму з вересня 2012 року.

При цьому в ФАО не пов'язують зростання продовольчих цін виключно з пандемією, яка привела до деяких перебоїв і затримок в поставках.

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Цінова динаміка, за словами експертів, залежить від співвідношення попиту і пропозиції. Наприклад, зернові дорожчають через очікування поганого врожаю в Північній і Південній Америках, а також в Росії. Сама ФАО поки не відновила прогноз врожаю зернових. Його оцінка повинна бути проведена в лютому.

Нагадаємо, нестачі продуктів в Україні не спостерігається, а ось дефіцит води стає суворою реальністю. Чому – дивіться в сюжеті:

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