Серьезный рост. В Минэкономики дали оптимистичный прогноз по ВВП

Эксперты считают, что в апреле-июне текущего года рост ВВП в Украине составит 6%

Несмотря на пандемию, эксперты отмечают позитивные тенденции для экономики / Фото: коллаж "Сегодня"

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне текущего года составит 6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. А рост ВВП за 5 месяцев 2021 года составил 0,7%.

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Об этом говорится в "Обзоре экономической активности", опубликованном на официальном сайте Министерства экономики.

"По расчетам Минэкономики, рост во II кв. 2021 составит около 6% (к II кв. 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание", – подчеркнули в министерстве.

В обзоре говорится, что динамика ВВП 1 квартала 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Она составила 2,2% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.

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"Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", - говорится в обзоре.

Несмотря на пандемию, эксперты отмечают позитивные тенденции для экономики – по итогам 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%. Но, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.

"Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что уровень теневой экономики в Украине в 2020 году вырос до 30% ВВП после снижения по итогам 2019 года. Среди причин все большего ухода экономики в тень – карантин и коронакризис, которые вынудили бизнес "экономить" на налогах.