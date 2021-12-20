Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Госстат улучшил прогноз роста украинского ВВП: что будет с экономикой до конца года

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 18:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Государственная служба статистики дала оценку роста ВВП Украины на последний квартал 2021 года
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины
Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная служба статистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года с 2,4% до 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020.

Об этом сообщается в прогнозе Госстата от 20 декабря.

Реклама

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одного человека – 36,15 тыс. грн.

Также в службе добавили, что по сравнению с предыдущем кварталом показатель вырос на 1,5%, что даже немного лучше предварительного прогноза в 1,4%.

В сентябре этого года Госстат улучшил оценку роста экономики Украины во втором квартале с 5,4% до 5,7%, а номинальный ВВП определил на уровне 1 трлн 169,4 млрд грн.

Реклама

Прогноз МВФ

В тоже время Международный валютный фонд дважды за эту осень ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

Оценку роста украинской экономики в 2022 МВФ оставил на прежнем уровне – 3,6%, а в 2023 году – на уровне 3,4%.

"Сегодня" также писали, что аналитики крупнейшего американского банковского холдинга Соединенных Штатов JP.Morgan разочарованы ростом экономики в Украине и сильно ухудшили свой прогноз.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что Украина достигла самого высокого долларового ВВП за всю историю.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять