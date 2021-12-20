Госстат улучшил прогноз роста украинского ВВП: что будет с экономикой до конца года

Государственная служба статистики дала оценку роста ВВП Украины на последний квартал 2021 года

Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственная служба статистики улучшила оценку роста валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в третьем квартале 2021 года с 2,4% до 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020.

Об этом сообщается в прогнозе Госстата от 20 декабря.

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Согласно данным Госстата, номинальный ВВП составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одного человека – 36,15 тыс. грн.

Также в службе добавили, что по сравнению с предыдущем кварталом показатель вырос на 1,5%, что даже немного лучше предварительного прогноза в 1,4%.

В сентябре этого года Госстат улучшил оценку роста экономики Украины во втором квартале с 5,4% до 5,7%, а номинальный ВВП определил на уровне 1 трлн 169,4 млрд грн.

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Прогноз МВФ

В тоже время Международный валютный фонд дважды за эту осень ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году – с 3,5% до 3,2%.

Оценку роста украинской экономики в 2022 МВФ оставил на прежнем уровне – 3,6%, а в 2023 году – на уровне 3,4%.

"Сегодня" также писали, что аналитики крупнейшего американского банковского холдинга Соединенных Штатов JP.Morgan разочарованы ростом экономики в Украине и сильно ухудшили свой прогноз.

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Ранее мы рассказывали, что Украина достигла самого высокого долларового ВВП за всю историю.