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Аналитики разочарованы: J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста украинского ВВП

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 14:55
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Аналитики крупнейшего американского банковского холдинга разочарованы ситуацией в Украине и сильно ухудшили свой прогноз роста реального ВВП
J.P. Morgan резко снизил прогноз роста ВВП в Украине
J.P. Morgan резко снизил прогноз роста ВВП в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Крупнейший банковский холдинг США JP. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 2,3% с 4,5%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на документы в своем распоряжении.

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В то же время сообщается, что JP. Morgan сохранил прогноз роста в 2022 году на 5%.

"Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% в сравнении с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне $197 млрд (с 2022 года) года – на уровне $227 млрд)", – говорится в материалах.

По словам аналитиков JP. Morgan, предварительная оценка Госстата по росту ВВП Украины в июле-сентябре этого года на 2,4% разочаровала их, так как они надеялись на 6,7%.

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Национальный банк Украины ожидал хотя бы 4,5%, а средний прогноз составил 3,6%.

Также J.P. Morgan допускает, что в четвертом квартале рост будет слабее и это приведет к росту на 2% или менее в 2021 году.

По мнению аналитиков, инфляция достигла пика в октябре, однако базовая инфляция только должна его достичь.

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Какая будет инфляция?

JP Morgan ожидает, что в этом году инфляция в Украине задержится на уровне 9,4%, а в 2022 году данный показатель составит 8,3%.

По итогам года дефицит текущего счета составит 1,2% ВВП, а в следующем углубится до 2,3%.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд ухудшил свой экономический прогноз по Украине из-за последствий коронакризиса 2020 года.

По данным МВФ, украинская экономика не сможет восстановиться на 4%, а рост реального ВВП прогнозируется на уровне 3,5%.

"Сегодня" также писали, что в Украине ускорилась инфляция и сообщали о том, как Госстат оценил рост экономики.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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