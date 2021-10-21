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Через зростання цін на газ? Чому НБУ погіршив прогноз зростання ВВП

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
21 жовтня, 15:15
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У той же час, зростання української економіки буде забезпечувати розширення внутрішнього попиту
НБУ поліпшив прогноз зростання номінального ВВП в 2021 році до 5,19 трлн грн
НБУ поліпшив прогноз зростання номінального ВВП в 2021 році до 5,19 трлн грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання ВВП країни в 2021 році з 3,8% до 3,1%, а в 2022 році – до 3,8% з 4%.

Про це повідомив регулятор на офіційному сайті.

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"З огляду на показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% в 2021 році", – вказав регулятор.

За оцінкою НБУ, випуск української промисловості будуть обмежувати наслідки логістичних проблем в світі і стримувати темпи відновлення економіки і в наступному році.

"З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз зростання ВВП в 2022 році з 4% до 3,8%. У 2023 році економіка зросте на 4%", – вказав регулятор.

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У той же час, зростання економіки буде забезпечувати розширення внутрішнього попиту, в тому числі інвестиційного та подальше відновлення світової економіки.

Також НБУ поліпшив прогноз зростання номінального ВВП в 2021 році до 5,19 трлн грн з 4,975 трлн грн, у 2022-му – до 5,75 трлн грн з 5,485 трлн грн, зазначено в матеріалах центробанку.

Інфляція в Україні прискорилася

Протягом вересня 2021 в Україні інфляція прискорилася до 11% в річному вимірі. Споживчі ціни за місяць підвищилися на 1,2%.

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Найбільше подорожчала освіта, одяг і взуття, також подорожчали яйця. В цілому продукти харчування зросли в ціні на 1,1% протягом місяця.

У жовтні очікується чергове подорожчання продуктів. На що в цьому місяці ціни виростуть більше, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз відновлення української економіки, після коронакризи 2020 року.

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