Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціни вже не ті: які продукти найбільше подорожчали в жовтні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні рекордні ціни на гречку, але не тільки за крупи доведеться платити більше
З початку місяця на полицях магазинів стрімко ростуть ціни
З початку місяця на полицях магазинів стрімко ростуть ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку жовтня зросли ціни на овочі "борщового набору", м'ясо, яйця та інші продукти. На подорожчання вплинув не тільки сезонний фактор, а й подорожчання ресурсів.

Сезонне подорожчання продуктів

У вересні 2021 року ціна на соняшникову олію і цукор майже не змінилася. Більш того, цукор навіть знизився на 2%. Тепер 1 кг цукру коштує близько 27,60 грн, а соняшникова олія – 68,50 грн за один літр.

Реклама

Але відчутно зросли ціни на різні види м'яса. Станом на початок жовтня, порівняно з початком вересня, збільшилися роздрібні ціни на яловичину – зросли на 12% (близько 179,50 грн/кг), курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Овочі "борщового набору" також виросли. На капусту білокачанну зросла вартість на 19% до 7,05 грн, ціна буряка – на 14% до 7,30 грн/кг, цибулі – на 12% до 9,05 грн/кг, картоплі – на 9% до 11,45 грн/кг.

Роздрібна ціна на яблука знизилася на 23%, і на початок жовтня становить близько 11,90 грн/кг.

Реклама

Сезонність вплинула і на ціни на курячі яйця, протягом вересня вона виросла на 8% і становить близько 35,20 грн за 10 штук.

Читайте також:

Ціни на сало

У Полтаві сало за місяць подорожчало мало не на 20 гривень. Коштує воно в районі 100 – 120 гривень. Ціна залежить від товщини.

Реклама

Наприклад, в Києві за 100 гривень можна купити кілограм сала, але тонкого, а в Полтаві за ці гроші – можна купити товсте сало. У столиці його продають по 140-150 гривень.

В Одесі ціни вищі від столичних. Цей ходовий товар люди запитують. Сало від 100 до 180 грн, залежно від товщини.

Ціни на крупи

В Україні ростуть ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає все складніше і невигідно.

У столичних супермаркетах за гречку просять від 40 гривень за кілограм. Рис – від 26 гривень, вівсянка і пшенична крупа – від 23 гривень. Дешева – ячна – від 13 гривень.

У регіонах гречка на гривню дешевше – від 39 гривень, рис також майже 27, вівсяні пластівці – від 18, пшенична і кукурудзяна крупа – від 15 гривень. І ячна також – 13 гривень. Дешевше, також, популярні нині булгур і кус-кус.

Подорожчання алкоголю

В Україні можуть подорожчати алкогольні напої через затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін на цю продукцію. Відповідний проєкт постанови розробили в Мінекономіки.

У ньому йдеться про те, що внаслідок подорожчання сировини і матеріалів для виготовлення спиртних напоїв легальні виробники алкогольної продукції не можуть підняти вартість товару до економічно обґрунтованої.

Ця проблема виникає через нелегальних виробників, які використовують сировину з нелегального ринку, що дозволяє їм формувати пропозицію за мінімально допустимою ціною.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.44

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти