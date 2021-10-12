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Інфляція в Україні підскочила до 11%: що у вересні подорожчало найбільше

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
12 жовтня, 10:56
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Для українців підняли ціни не тільки на основні продукти харчування, а й на деякі послуги
Деякі товари і продукти в Україні подорожчали
Деякі товари і продукти в Україні подорожчали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні у вересні споживчі ціни підвищилися на 1,2% за місяць, а з початку року – на 7,5%. У річному вимірі інфляція склала 11% – це найвищий показник з 2017 року.

За даними Державної служби статистики України, базова інфляція за місяць зросла на 1,3%, або на 5,5% з початку року.

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Що подорожчало найбільше

В Україні у вересні поточного року найбільше зросли ціни на освіту (+13,2%), одяг і взуття (+7,9%) і яйця (13,6%). В цілому продукти харчування подорожчали на 1,1%.

Також зросли ціни на алкоголь (0,8%), житлово-комунальні послуги та побутову техніку (0,5%). Тим часом транспорт в Україні подешевшав (-0,6%).

Які продукти подорожчали в жовтні

З початку жовтня в Україні зросли ціни на овочі "борщового набору", м'ясо, яйця та інші продукти. Так, збільшилися роздрібні ціни на яловичину – зросли на 12% (близько 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину на 4% (122,20 грн/кг).

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Також в Україні ростуть ціни на крупи, а вартість гречки взагалі б'є рекорди. Виробники кажуть, що вирощувати її стає все складніше і невигідно.

Які продукти в Україні ще подорожчали – читайте в нашому матеріалі.

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