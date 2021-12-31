Найбільше ВВП та рекордна середня зарплата: з якою економікою Україна зустрічає 2022 рік

Розповідаємо, чим відзначився 2021 рік та що чекати у 2022

2021 рік можна назвати суперечливим часом для економіки України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2021 рік чимало економістів називають суперечливим. Адже, як бачимо, одні показники покращуються, а інші навпаки — погіршуються.

"Сьогодні" підбив підсумки 2021 року та вияснив, з чим українська економіка входить у 2022 рік.

Реклама

Так, 2021 був сприятливим для національної валюти, бізнес почав поступово відновлюватись (адже він чи не найбільше постраждав від пандемії коронавірусу), заробітна плата зросла, як мінімальна, так і середня. А поряд з цим — зростання рівня тіньової економіки, підвищення тарифів на газ, воду, високі ціни на продукти тощо.

Зарплати

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня зріс на 500 гривень. Наразі вона становить 6500 грн. За 2021 рік це вже друге підвищення. Наступне заплановане у жовтні 2022 року і "мінімалка" становитиме 6700 гривень.

Середня зарплата українців вперше за всю історію незалежності перевищила позначку в 500 доларів, тобто 14 тисяч гривень. Про це президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи з промовою у Верховній Раді.

Реклама

Хоча президентські слова підтверджує й офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

Також в період кризи зросла кількість безробітних. Економісти стверджують, що більш реальні цифри — це показники накопичень: якщо українці добре заробляють, то й більше відкладають. Та багатьом така розкіш недоступна, переважно навпаки — економлять.

Держстат представляє таку картину динаміки середньої заробітної плати, порівняно з 2021 р:

Реклама

/ Фото: скріншот

За даними Уряду, найбільшими темпами зарплата зростала у:

сферах тимчасового розміщування й організації харчування (на 52,2%),

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (30,5%),

надання інших видів послуг (28,4%),

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (27,8%),

освіти (27,5%),

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (27,2%).

Пенсії

У 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а і про індексації виплат.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що в країні підвищили новопризначені пенсії. Також здійснили надбавки за понаднормовий страховий стаж та з 1 грудня підвищили мінімальну пенсію для тих, хто має повний страховий стаж, до 2,6 тис. гривень. Для тих, кому стажу не вистачає, мінімальна пенсія — 1934 грн.

За даними Мінсоцполітики, разом із низкою інших надбавок середня пенсія в Україні за підсумками року складе 3980 грн, що більше за минулорічний показник на 16% (334 грн).

Долар

За значного зростання цін курс національної валюти протягом 2021 року залишався стабільним і навіть часом підростав. Більшу частину 2021 року гривня зміцнювалася відносно долара. З початку року до першої половини листопада долар знизився з 28,4 до 26 гривень.

Ближче до кінця року гривня почала девальвувати. Якщо в перші числа листопада курс ледь не пішов нижче 26 гривень/долар, то до кінця того ж місяця він впевнено подолав позначку 27 гривень.

Курс іноземних валют на завершення року, 31 грудня, становить:

1 долар США – 27,27 грн;

1 євро – 30,92 грн;

1 злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

ВВП України

За даними Держстату, у третьому кварталі 2021 року реальний ВВП України зріс на 2,7% у річному.

Водночас українська економіка показує нижчі результати, ніж прогнозувала влада та міжнародні інституції. Так, Кабмін очікував річного зростання на понад 4%, НБУ — 3,8%, МВФ — 4%. У підсумку НБУ погіршив прогноз до 3%, а МВФ це зробив це двічі (з 4% до 3,5%, а потім — до 3,2%).

/ Фото: скріншот

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 29 грудня, заявив, що Україна завершує 2021 рік із рекордним за всю історію доларовим ВВП. Майже 200 млрд доларів. 2021 року іноземні інвестиції стануть рекордними за останні 5 років і складуть, за оцінками Національного банку України, близько 6,5 млрд доларів.

До слова, нещодавно Юлія Свириденко в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна" повідомила, що Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП на 2022 рік до 3,6%.

Ціни на продукти у грудні

Для українців підскочили ціни на деякі товари. Вплинув на подорожчання передсвятковий ажіотаж та ціни на енергоносії.

Бакалія виросла в ціні, хліб взагалі б'є всі рекорди, виробникам доводиться підвищувати ціни, щоб оплачувати рахунки за енергоносії та ресурси, необхідні для випікання хлібобулочних виробів. У супермаркетах подорожчали також яйця.

М'ясо також дорожчає не лише на ринках, а й у супермаркетах. На його вартість впливає дефіцит кормів та скорочення поголів'я тварин. Подорожчало і сало. У супермаркетах ціни стартують від 185 грн/кг, а на ринках – 134,6 грн.

Раніше ми повідомляли, що в країні у 2022 році ще більше подорожчають продукти харчування. Українцям доведеться платити на 22-25% більше за їжу.

А ще ми дізнавалися думки експертів, що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям у I кварталі 2022 року

Також попри те, що в Україні регулярно зростають тарифи на інтернет, 2022 року ціни відчутно підскочать і помітно вдарять по бюджету українців.