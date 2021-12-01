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В Україні з 1 грудня виросла мінімальна зарплата

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 09:56
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Українцям уже вдруге підвищили заробітну плату у цьому році
Зарплата підвищилася на 500 грн
Зарплата підвищилася на 500 грн / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня зріс на 500 гривень. Відтепер вона становить 6500 грн.

Про це йдеться у документі закону про державний бюджет на 2021 рік.

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Зазначимо, до мінімальної зарплати прив'язані зарплати бюджетників і податки бізнесу. А також – розмір ЄСВ, який сплачується за ставкою 22%. Тож мінімальний розмір зросте з 1 320 до 1 430 гривень, максимальний розмір – з 19 800 до 21 450 гривень.

Що буде із "мінімалкою" у 2022 році

За 2021 рік це вже друге підвищення. Нагадаємо, з 1 січня мінімальна зарплата українців з 5000 грн зросла до 6000 грн. Зокрема, планували дійти до показника 6500 грн ще у липні цього року, проте уряд переніс це на кінець року. Наступне підвищення заплановане у жовтні 2022 р.

На фоні підвищення зарплати, очікуйте на череду здорожчань

У грудні в Україні подорожчає інтернет, але стабілізується ринок нерухомості. Як щодо продуктів? Подорожчають корми для тварин, а фермерам доводиться скорочувати поголів'я. Експерти пов'язують зростання цін із цінами на енергоносії: тарифи на газ та електрику для підприємств.

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Загалом, зросте ціна не на всі продукти, а ті, що популярні для свят. Зокрема, м'ясо, майонез, яйця, овочі, фрукти. Такі товари найчастіше українці використовують у повсякденному житті.

На фоні збільшення мінімальної зарплати середня зменшилася. Так, Україна заборгувала населенню більше 4 млрд грн.

Також журналісти "Сьогодні" дізнавалися: куди та коли краще інвестувати свої заощадження, щоб не лише не "прогоріти", але й суттєво збагатитися.

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Редактор розділу "Гроші"

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