Що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям у I кварталі 2022 року

Ексклюзивний консенсус-прогноз експертів "Сьогодні". У 2021 році їхні квартальні прогнози збулися на 82%.

/ Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Перший квартал 2022 року для українців виявиться непростим. Головні економічні ризики прискорення інфляції , девальвація гривні та безробіття. А от зарплати зростуть незначно і далеко не у всіх. Добре, хоч астрономічні ціни на природний газ не дуже позначаться цієї зими на тарифах на опалення – влада пообіцяла частково взяти витрати на держбюджет.

"Сьогодні" традиційно публікує консенсус-прогноз головних економічних показників у країні на І квартал 2022 року. Свій варіант розвитку подій представили голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та віце-президент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський. Наші експерти дають своє бачення у цифрах, ми виводимо середнє.

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/ Фото: Сьогодні

Інфляція за І квартал

Троє експертів, окрім Андрія Забловського, обіцяють помітне зростання цін – понад 1% щомісяця, разом 3-3,5% за квартал.

Як пояснив Віктор Скаршевський, причина у тому, що продовжиться перенесення промислової інфляції (зростання витрат) на споживчу.

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"У листопаді 2021 року промислова інфляція перевищила 60% до листопада 2020 року. Насамперед, через підвищення цін на енергоносії у 2,5 рази" – каже Віктор Скаршевський.

Андрій Шевчишин згадав інші чинники зростання цін для народу: ослаблення гривні, підвищення акцизів і зборів, подорожчання енергоносіїв для бізнесу.

Андрій Забловський стверджує, що зростання цін виявиться не помітним, а дуже помітним. За його підрахунками, інфляція може бути навіть понад 2% щомісяця, а за квартал – одразу 7%!

"Індекс споживчих цін в Україні в I кварталі 2022 року становитиме 7-8% на кінець періоду, він продовжить прискорюватися в умовах підвищення комунальних тарифів і цін на газ, зростання вартості імпорту на тлі високої глобальної продовольчої інфляції, а також внаслідок зростаючих виробничих витрат. через логістичні (транспортні) проблеми у світовій економіці", – аргументував Андрій Забловський.

Середня зарплата на кінець кварталу

А от середні заробітки за три місяці 2022 майже не зростуть, упевнений Андрій Забловський. Підвищення зарплат становитиме не більше 300 гривень, або до 14200-14350 грн.

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Якщо згадати, що, за останніми даними Держкомстатистики, середня зарплата дорівнює 14045 грн, а у грудні вона зазвичай вища на 1800-2000 грн за рахунок виплати річних премій, то в січні-березні народу знову доведеться затягнути паски.

Близький прогноз Андрія Шевчишина – 14 600 грн за березень-2022.

"Девальвація гривні та індексація зарплати через річну інфляцію підтримають зростання доходів. Але слабкість економіки, високі енерговитрати компаній утримуватимуть підвищення зарплат у приватному секторі", – аналізує експерт.

Олег Пендзин вважає, що зростання заробітків як у держсекторі, так і у приватних структурах буде через підвищення мінімальної зарплати на 500 грн. у грудні 2021 року – до 6500 грн.

"Повною мірою цей ефект позначиться вже 2022 року. За моєю оцінкою, до кінця кварталу середній працівник отримає за місяць 14800 грн", – уточнив Олег Пендзин.

Найоптимістичніший прогноз у Віктора Скаршевського: середня зарплата на кінець кварталу становитиме 15 500 грн на місяць.

Курс гривні до долара

Усі експерти впевнені: гривня продовжить девальвувати. Але наскільки впаде її курс – думки розходяться.

На думку Олега Пендзина, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар, це близько 50 коп.

"У Нацбанку значні валютні резерви, він утримуватиме курс і зможе його утримати", – аргументує Олег Пендзин.

Андрій Забловський також погоджується, що курс гривні до долара становитиме 27,5-27,8 грн на кінець періоду. Але він очікує на суттєві стрибки курсу в січні-березні через пікові виплати за зовнішнім боргом та збільшення імпорту енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону.

Віктор Скаршевський підрахував: дефіцит природного газу для проходження сезону оцінюється обсягом 2-3 млрд куб. м, що може вимагати додатково близько 2 млрд доларів для його закупівлі.

"Переважатимуть девальваційні фактори, тому курс може просісти до 28 грн/долар", – стверджує експерт.

Зрештою, Андрій Шевчишин очікує, що гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар.

"Курс перебуватиме під впливом високих цін на енергоносії та відтоку капіталу нерезидентів. Стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики", – обґрунтував Андрій Шевчишин.

Державний борг

Не прогнозують експерти суттєвої зміни величини держборгу. До нього, нагадаємо, входять зовнішній+внутрішній+гарантований державою борг. За їхніми оцінками, країна буде винна кредиторам від 2,45 до 2,5 трлн грн.

"На загальну динаміку держборгу в цей період часу впливатимуть виплати за зовнішнім та внутрішнім держборгом, а також нові запозичення уряду на внутрішньому та зовнішньому ринку для покриття бюджетного дефіциту. Зокрема, Україна має виплатити в I кварталі 2022 року близько 4,63 млрд доларів за своїм держборгом", – каже Андрій Забловський.

При цьому, за словами Андрія Шевчишина, відбудеться невелика переоцінка боргу під впливом курсових коливань у бік його збільшення.

Вартість бензину

Прогнози аналітиків близькі: бензин подорожчає на гривню або в середньому до 31 грн/л. Усі назвали два головні чинники зростання цін на пальне, до 80% якого Україна, нагадаємо, імпортує. Перший – ціна нафти, другий – курс долара.

"Ситуація на ринку нафтопродуктів визначатиметься кон'юнктурою цін на нафту на світовому ринку – очікується продовження висхідного цінового тренду та курсовою динамікою національної валюти – прогнозується невелика девальвація", – висловив загальну думку Андрій Забловський.

Песимістичніший прогноз дав Андрій Шевчишин.

"Вартість бензину у березні – 32,5 грн/л. Цьому сприятимуть збереження високих цін нафти та газу на світових ринках. А посівна збільшить попит", – стверджує експерт.

Газ: середня ціна імпорту

Щодо вартості газу прогнози експертів розійшлися діаметрально: від 400 доларів за 1000 куб. м у Андрія Шевчишина до 1000-1200 доларів у Олега Пендзина.

Перший запевняє: ціни навесні впадуть, оскільки Європа пройде пік опалювального періоду. Також можливе відкриття "Північного потоку-2", що збиватиме ціну.

Його опонент упевнений: нинішня ціна понад 2000 доларів за 1000 кубів не знизиться в рази з політичних причин.

"Європейський регулятор не збирається сертифікувати "Північний потік-2", у свою чергу РФ триматиме споживачів на голодному пайку, змушуючи їх або платити дорого, або йти на поступки. Тому ціна до кінця опалювального сезону знизиться, але залишиться вищою за 1000 доларів за 1000 куб. м", – аргументував Олег Пензін.

Схожі аргументи у двох інших речників. Але вони оптимістичніші: за прогнозом Андрія Забловського, газ коштуватиме 700 доларів, ціна Віктора Скаршевського – 900 доларів за 1000 куб. м.

Безробіття за методикою МОП

Нагадаємо: методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 роки), а не лише тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.

Експерти стверджують, що "вільних рук" у новому році додасться.

Прогнози коливаються від 9% до 10,5%, у середньому безробіття становитиме 10% від кількості працездатних. Тобто, взимку і на початку весни кожен десятий працівник виявиться не при справі.

Олег Пендзін нагадав: восени та взимку завжди менше сезонних вакансій, також можливі скорочення у сфері сервісу через карантин. Його прогноз найжорсткіший: 10,5% безробітних.

Андрій Шевчишин додав, що у I кварталі традиційно зростає сезонне безробіття за рахунок аграрного сектору.

"Економічна активність залишиться низькою, і пригнічуватиметься високими цінами на енергоносії", – уточнив експерт.

Найнижчий рівень безробіття 9-9,5% – це на рівні нинішньої зайнятості, дав Віктор Скаршевський.

Точність прогнозів

Достовірність прогнозів експертів на IV квартал 2021 року вийшла такою ж, як у ІІ та ІІІ кварталах (було по 85%). У І кварталі цього року точність становила 71%. За оцінкою, прогноз вважався точним, якщо відхилення було не більше 5% від реальних цифр. Разом у середньому протягом року прогноз справдився на 82%.

Потрапляння "в яблучко" виявилося за держборгом – відхилення 0%. За курсом долара та інфляції відхилення склало 1%, із зарплат і безробіття до 3%, з бензину – 3,3%. Лише з ціною на газ не склалося: через політичну ситуацію у світі його реальна вартість виявилася вищою за прогнозну на 22%. У результаті точність консенсус-прогнозу на IV квартал ми оцінили у 85%.

Як відомо, 2022 рік за східним календарем є роком Тигра. Що готує нам смугастий, дивіться у сюжеті.