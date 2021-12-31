Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Рекордные зарплаты и повышение пенсий: главные цифры 2021 года для украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 17:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о пяти самых важных экономических показателях за 2021 год
Главные цифры уходящего года
Главные цифры уходящего года / Фото: Коллаж: Сегодня

К концу подходит уже 2021 год, который был насыщен самыми разными экономическими событиями.

"Сегодня" собрали для вас 5 главных цифр уходящего года, которые покажут как развивалась и работала наша страна.

Реклама

Рекордный долларовый ВВП

В этом году Украина достигла рекордного долларового ВВП за всю историю независимости – около 195 млрд долларов. Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко.

Однако по подсчетам Госстата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос всего на 2,7%, не оправдав ожиданий.

Кабмин ожидал, что рост составит более 4%, а Международный валютный фонд - ровно 4%.

Реклама

Повышение минимальной пенсии

С 1 декабря украинским пенсионерам повысили размер пенсий, в связи с увеличением размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Так, для тех у кто набрал полный стаж и не работает, размер выплат составляет 2600 грн, а для тех, у кого не хватило стажа - 1934 грн.

Средний размер пенсий в Украине также вырос на 16% по сравнению с 2020 годом. По итогу 2021 году средняя пенсия в Украине составляет 3980 грн.

Реклама

По данным Министерства социальной политики, в 2022 году пенсии тоже вырастут и средний размер составит 4533 грн.

Рост зарплат

В уходящем 2021 году украинцам дважды повысили размер минимальной зарплаты, а в июне средняя зарплата побила рекорд.

Первое повышение было 1 января 2021 года, тогда минималка выросла на 1000 грн, с 5 до 6 тысяч гривен.

С 1 декабря минимальная зарплата в Украине составила 6500 тысяч гривен, а следующее повышение предусмотрено уже в октябре 2022 года.

Впервые в истории средняя зарплата украинца превысила 500 долларов и составила 14 300 грн, по данным Государственной службы статистики.

Курс гривни укрепился

На протяжении всего года гривня укреплялась относительно доллара и летом даже "обвалила" американскую валюту ниже 27 гривен, а в ноябре вообще задержалась на уровне 26,06 грн.

В конце 2021 украинская национальная валюта немного девальвировала, поскольку Россия увеличила подозрительную военную активность у границ с Украиной и это испугала инвесторов.

Тем не менее, гривня стала одной из самых стабильных валют среди стран с развивающейся экономикой.

В следующем году прогнозы менее оптимистичны. Например в бюджете на 2022 год заложен курс 28,6 грн за доллар.

Инфляция

Не смотря на рост минимальной и средней зарплаты, за ними не отставала и инфляция. В сентябре 2021 инфляция достигла 11%, хотя выше 11% этот показатель в последний раз поднимался только в мае 2018 года.

Это заставило Национальный банк усилить монетарную политику и в конце года Госстат все же улучшил оценку роста украинской экономики.

На следующий год в бюджете заложена средняя инфляция на уровне 10,6%.

"Сегодня" также собрали для вас интересные экономические прогнозы на 2022 год:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять