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Розвиватимуться кілька галузей: де українцям шукати роботу у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 січня, 11:47
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2021 трохи "зрівняв" ситуацію на ринку праці і був набагато краще ніж 2020
Що буде з ринком праці найближчим часом
Що буде з ринком праці найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Український ринок праці має пожвавитися у 2022 році, після "турбулентного" 2021 року.

Про це заявила експерт з працевлаштування Валентина Бардадим у ефірі каналу "Україна 24".

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На думку експерта, 2021 рік трохи зрівняв проблеми, які відчув ринок праці у 2020 році, коли було мало вакансій і багато шукачів.

"У 2022 році можемо сподіватися, що будуть більше зарплати і більше вакансій, бізнеси будуть розширюватися", – зазначила Валентина Бардадим.

Крім IT сфери у 2022 році в україні будуть популярними агробізнес і виробництво, зазначила експерт і наголосила, що саме у цих галузях можна активно розвиватись і шукати роботу.

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Що зміниться для ФОП в Україні

З 1 січня 2022 року українських фізичних осіб підприємців 2 – 4 групи зобов'язали використовувати РРО, тобто реєстратори розрахункових операцій.

Згідно з постановою Кабміну, реєстратори ФОП зазначених груп можуть не встановлювати, якщо це:

  • магазини у селах та селищах міського типу;
  • суб’єкти господарської діяльності, які не продають підакцизну продукцію;
  • а також ті, хто одночасно не продають свої товари через інтернет.

"Сьогодні" також створили для вас декілька економічних прогнозів на 2022 рік та розповіли про важливі нововведення:

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