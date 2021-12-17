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Максимально гибкие условия труда: кому легче всего найти работу

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 16:02
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На рынке труда лидирует одна сфера – в ней большой спрос на специалистов
Речь идет о тех специалистах. которые могут работать удаленно и из любого уголка мира
Речь идет о тех специалистах. которые могут работать удаленно и из любого уголка мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Пандемия COVID-19 кардинально изменила рынок труда. Многие украинцы остались без работы, а кто-то наоборот изменил сферу деятельности и сейчас хорошо зарабатывает.

"Сегодня" вместе с директором по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" Евгением Бондаренко разбирались, что происходит на рынке.

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"Легче всего найти в тех сферах, в которых есть большой спрос на специалистов. Это, конечно же, IT-сфера. Это различные програмисты, разработчики мобильных приложений и различных платформ. Также, те, кто разрабатывает разные сайты", – говорит эксперт.

Больше того, популярны не только IT-професии, а и те, что связаны с ними. Например, дизайнеры, копирайтеры, интернет-маркетологи и другие.

По словам Бондаренко, речь идет о тех специалистах. которые могут работать удаленно и из любого уголка мира. И спрос на такие технические професии и дальше растет.

COVID-19 изменил рынок труда

"Украинский рынок труда и бизнес массово приспособился к формату удаленной работы, чего раньше нельзя было сказать о всех бинесах", – сказал Бондаренко.

Ранее такой график был типичный для представителей IT-сферы, а сейчас формат удаленной работы используюь много украинских предприятий.

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"На рынке труда поменялись условия, в которых он функционирует. И люди выбирают компании стабильные, которые такие потрясения, как COVID-19 не могут потревожить",- объяснил эксперт.

Также вырос спрос на "белую" зарплату, ведь "деньги в конверте" можна не получить, когда наступает кризис. Так у многих произошло в начале пандемии.

Средний уровень зарплаты по Украине

Средний уровень заработной платы, по словам президента Украины, достигает более 500 долларов, то есть 14 тысяч гривен. Рядовой украинец, зарабатывающий, как говорится, "на своем холме", не соглашается с таким утверждением. Многие и в глаза не видели таких денег.

Хотя президентские слова подтверждает и официальная статистика, специалисты говорят, что средняя зарплата считается неправильной. К примеру, учитывают только штатных работников, а это только семь миллионов украинцев.

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Но украинцы утверждают, что и 500 долларов — сумма недостаточная для жизни, ведь цены растут быстрее зарплаты.

Ранее мы сообщали, что карантин существенно ударил по всему украинскому бизнесу, особенно пострадали сфера развлечений и услуг.

Напомним, "Сегодня" также разбирались, почему нельзя ввязываться в опасный бизнес.

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