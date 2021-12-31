Тарифи злетять? Скільки платитимемо за комуналку з 1 січня

В Україні до кінця опалювального сезону діє річна пропозиція ціни на постачання газу

НКРЕКУ вже схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня для українців зміняться тарифи на житлово-комунальні послуги Очікується, що вартість електроенергії та водопостачання залишиться на нинішньому рівні, а от опалення та газ зростуть у ціні. .

Тарифи на воду

Незважаючи на те, що восени підписали меморандум про непідвищення тарифів на комуналку. Він передбачає, що вартість гарячої води не повинна зрости принаймні до закінчення опалювального сезону-2022.

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Водночас, згідно постанови Кабінету міністрів №586, слід очікувати, що вартість води може піднятися на 11%.

Більше того, НКРЕКП вже схвалила зміна тарифів для 45 водоканалів. З 1 січня 2022 року українці платитимуть за водоспоживання більше.

Найвищі тарифи за 1 кубометр централізованого водопостачання та централізованого водовідведення встановили для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) – 54,63 грн/куб.

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Високі тарифи і у клієнтів КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривень/куб та КП "Бердянськводоканал" – 47,56 грн/куб.

А для мешканців Києва тарифи зростуть на 20%.

Тарифи на газ

В Україні до кінця опалювального сезону діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн./куб.

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Клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платять 7,96 гривні за один кубометр. Така ціна діятиме до квітня 2022 року.

Водночас у Кабміні прогнозують на 13% подорожчання газу. А до кінця року ціна може зрости до 20%.

Також з 1 січня зросте вартість доставки газу в середньому на 4,1%. НКРЕКП встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

Високі тарифи на послуги із розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПАТ "Гадячгаз", АТ "Закарппатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

Тарифи на світло

До кінця цього опалювального сезону тарифи на електроенергію для населення в Україні не змінюватимуться.

1 жовтня 2021 року Кабмін "заморозив" тариф на електроенергію для українців. З цього моменту встановлено такі ціни:

для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год. на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.

Тарифи на опалення

Українців запевнили в уряді, що під час опалювального сезону 2021-2022 років не підвищуватимуть ціни на опалення.

Водночас, за прогнозами Міненерго, з 1 січня українців, можливо, очікуватиме зростання цін на 6% від сьогоднішніх.

На думку експертів, тарифи на опалення 2022 року збільшаться на 16%. Також, за їх прогнозами, тарифи можуть зрости у 2023-2024 роках.

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