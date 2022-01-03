Развиваться будут несколько отраслей: где украинцам искать работу в 2022 году

Украинский рынок труда должен оживиться в 2022 году, после "турбулентного" 2021 года.
Об этом заявила эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым в эфире канала "Украина 24".
По мнению эксперта, 2021 год немного сравнял проблемы, которые испытал рынок труда в 2020 году, когда было мало вакансий и много искателей.
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"В 2022 году можем надеяться, что будут больше зарплаты и больше вакансий, бизнесы будут расширяться", – отметила Валентина Бардадым.
Кроме IT сферы в 2022 году в Украине будут популярны агробизнес и производство, отметила эксперт и подчеркнула, что именно в этих отраслях можно активно развиваться и искать работу.
Что изменится для ФЛП в Украине
С 1 января 2022 года украинских физических лиц предпринимателей 2 – 4 группы обязали использовать РРО, то есть регистраторы расчетных операций
Согласно постановлению Кабмина, регистраторы ФЛП указанных групп могут не устанавливать, если это:
- магазины в селах и поселках городского типа;
- субъекты хозяйственной деятельности, не продающие подакцизную продукцию;
- а также те, кто одновременно не продает свои товары через Интернет.
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