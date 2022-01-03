Развиваться будут несколько отраслей: где украинцам искать работу в 2022 году

2021 год немного "сравнял" ситуацию на рынке труда и был намного лучше чем 2020

Что будет с рынком труда в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский рынок труда должен оживиться в 2022 году, после "турбулентного" 2021 года.

Об этом заявила эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым в эфире канала "Украина 24".

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По мнению эксперта, 2021 год немного сравнял проблемы, которые испытал рынок труда в 2020 году, когда было мало вакансий и много искателей.

"В 2022 году можем надеяться, что будут больше зарплаты и больше вакансий, бизнесы будут расширяться", – отметила Валентина Бардадым.

Кроме IT сферы в 2022 году в Украине будут популярны агробизнес и производство, отметила эксперт и подчеркнула, что именно в этих отраслях можно активно развиваться и искать работу.

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Что изменится для ФЛП в Украине

С 1 января 2022 года украинских физических лиц предпринимателей 2 – 4 группы обязали использовать РРО, то есть регистраторы расчетных операций

Согласно постановлению Кабмина, регистраторы ФЛП указанных групп могут не устанавливать, если это:

магазины в селах и поселках городского типа;

субъекты хозяйственной деятельности, не продающие подакцизную продукцию;

а также те, кто одновременно не продает свои товары через Интернет.

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