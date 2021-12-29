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Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в I квартале 2022 года

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
29 декабря, 05:55
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Эксклюзивный консенсус-прогноз экспертов "Сегодня". В 2021 году их квартальные прогнозы сбылись на 82%
/ Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Первый квартал 2022 года для украинцев окажется непростым. Главные экономические риски – ускорение инфляции, девальвация гривни и безработица. А вот зарплаты вырастут незначительно и далеко не у всех. Хорошо, хоть астрономические цены на природный газ не очень скажутся этой зимой на тарифах на отопление – власти пообещали частично взять расходы на госбюджет.

"Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на I квартал 2022 года. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский. Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

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/ Фото: Сегодня

Инфляция за I квартал

Трое экспертов, кроме Андрея Забловского, обещают заметный рост цен – более 1% ежемесячно, итого 3-3,5% за квартал.

Как разъяснил Виктор Скаршевский, причина в том, что продолжится перенос промышленной инфляции (роста затрат) на потребительскую.

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"В ноябре 2021 года промышленная инфляция превысила 60% к ноябрю 2020 года. Прежде всего, из-за повышения цен на энергоносители в 2,5 раза" – говорит Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин упомянул и другие факторы роста цен для народа: ослабление гривни, повышение акцизов и сборов, удорожание энергоносителей для бизнеса.

Андрей Забловский утверждает, что рост цен окажется не заметным, а очень заметным. По его подсчетам, инфляция может быть даже более 2% ежемесячно, а за квартал – сразу 7%!

"Индекс потребительских цен в Украине в I квартале 2022 года составит 7-8% на конец периода, он продолжит ускоряться в условиях повышения коммунальных тарифов и цен на газ, роста стоимости импорта на фоне высокой глобальной продовольственной инфляции, а также вследствие растущих производственных издержек из-за логистических(транспортных) проблем в мировой экономике", – аргументировал Андрей Забловский.

Средняя зарплата на конец квартала

А вот средние заработки за три месяца 2022 года почти не вырастут, уверен Андрей Забловский. Повышение зарплат составит не более 300 гривен, или до 14200-14350 грн.

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Если вспомнить, что, по последним данным Госкомстатистики, средняя зарплата равна 14045 грн, а в декабре она обычно выше на 1800-2000 грн за счет выплаты годовых премий, то в январе-марте народу снова придется затянуть пояса.

Близкий прогноз у Андрея Шевчишина – 14 600 грн за март-2022.

"Девальвация гривни и индексация зарплаты из-за годовой инфляции поддержат рост доходов. Но слабость экономики, высокие энергозатраты компаний будут сдерживать повышение зарплат в частном секторе", – анализирует эксперт.

Олег Пендзин считает, что рост заработков как в госсекторе, так и в частных структурах будет из-за повышения минимальной зарплаты на 500 грн в декабре 2021 года – до 6500 грн.

"В полной мере этот эффект скажется уже в 2022 году. По моей оценке, к концу квартала средний работник получит в месяц 14800 грн", – уточнил Олег Пендзин.

Самый оптимистичный прогноз у Виктора Скаршевского: средняя зарплата на конец квартала составит 15500 грн в месяц.

Курс гривни к доллару

Все эксперты уверены: гривня продолжит девальвировать. Но насколько упадет ее курс – мнения расходятся.

По мнению, Олега Пендзина, девальвация гривни за квартал окажется небольшой, не выше 27,8 грн/доллар, это около 50 коп.

"У Нацбанка значительные валютные резервы, он будет удерживать курс и сможет его удержать", – аргументирует Олег Пендзин.

Андрей Забловский также согласен, что курс гривни к доллару составит 27,5-27,8 грн на конец периода. Но он ожидает существенных скачков курса в январе-марте из-за пиковых выплат по внешнему долгу и увеличения импорта энергоносителей для обеспечения отопсезона.

Виктор Скаршевский подсчитал: дефицит природного газа для прохождения отопсезона оценивается в объеме 2-3 млрд куб. м, что может потребовать дополнительно порядка 2 млрд долларов для его закупки.

"Будут преобладать девальвационные факторы, поэтому курс может просесть до 28 грн/доллар", – утверждает эксперт.

Наконец, Андрей Шевчишин ожидает, что гривня подешевеет к концу марта до 28,5 грн/доллар.

"Курс будет находиться под влиянием высоких цен на энергоносители, и оттока капитала нерезидентов. Сдерживать падение будет предложение валюты Нацбанком, а также снижение гривневой ликвидности из-за ужесточения кредитно-денежной политики", – обосновал Андрей Шевчишин.

Государственный долг

Не прогнозируют эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний+внутренний+гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,45 до 2,5 трлн грн.

"На общую динамику госдолга в этот период времени будут влиять выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства на внутреннем и внешнем рынке для покрытия бюджетного дефицита. В частности, Украине предстоит выплатить в I квартале 2022 года порядка 4,63 млрд долларов по своему госдолгу", – говорит Андрей Забловский.

При этом, по словам Андрея Шевчишина, произойдет небольшая переоценка долга под влиянием курсовых колебаний в сторону его увеличения.

Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин подорожает на гривню, или в среднем до 31 грн/л. Все назвали два главных фактора роста цен на топливо, до 80% которого Украина, напомним, импортирует. Первый – цена нефти, второй – курс доллара.

"Ситуация на рынке нефтепродуктов будет определяться конъюнктурой цен на нефть на мировом рынке – ожидается продолжение восходящего ценового тренда и курсовой динамикой национальной валюты – прогнозируется небольшая девальвация", – выразил общее мнение Андрей Забловский.

Более пессимистичный прогноз дал Андрей Шевчишин.

"Стоимость бензина в марте – 32,5 грн/л. Этому будут способствовать сохранение высоких цен нефти и газа на мировых рынках. А посевная подстегнет спрос", – утверждает эксперт.

Газ: средняя цена импорта

По стоимости природного газа прогнозы экспертов разошлись диаметрально: от 400 долларов за 1000 куб. м у Андрея Шевчишина до 1000-1200 долларов у Олега Пендзина.

Первый утверждает: цены весной упадут, поскольку Европа пройдет пик отопительного периода. Также вероятно открытие "Северного потока-2", что будет сбивать цену.

Его оппонент уверен: нынешняя цена более 2000 долларов за 1000 кубов не снизится в разы по политическим причинам.

"Европейский регулятор не собирается сертифицировать "Северный поток-2", в свою очередь, РФ будет держать потребителей на голодном пайке, вынуждая их либо платить дорого, либо идти на уступки. Поэтому цена к концу отопсезона снизится, но останется выше 1000 долларов за 1000 куб. м", – аргументировал Олег Пензин.

Похожие аргументы у двух других спикеров. Но они более оптимистичны: по прогнозу Андрея Забловского, газ будет стоить 700 долларов, цена Виктора Скаршевского – 900 долларов за 1000 куб. м.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть, по этой методике безработных получается больше.

Эксперты утверждают, что "свободных рук" в новом году добавится.

Их прогнозы колеблются от 9% до 10,5%, в среднем безработица составит 10% от числа трудоспособных. То есть, зимой и в начале весны каждый десятый работник окажется не у дел.

Олег Пендзин напомнил: осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, также возможны сокращения в сфере сервиса из-за карантина. Его прогноз самый жесткий: 10,5% безработных.

Андрей Шевчишин добавил, что в I квартале традиционно растет сезонная безработица за счет аграрного сектора.

"Экономическая активность останется низкой, и будет угнетаться высокими ценами на энергоносители", – уточнил эксперт.

Самый низкий уровень безработицы 9-9,5%, это на уровне нынешней занятости, дал Виктор Скаршевский.

Точность прогнозов

Достоверность прогнозов экспертов на IV квартал 2021 года получилась такой же, как во II и III кварталах (было по 85%). В I квартале этого года точность составила 71%. По нашей оценке, прогноз считался точным, если отклонение было не более 5% от реальных цифр. Итого в среднем за год прогноз сбылся на 82%.

Попадание "в яблочко" оказалось по госдолгу – отклонение 0%. По курсу доллара и инфляции отклонение составило 1%, по зарплатам и безработице до 3%, по бензину – 3,3%. Лишь с ценой на газ не сложилось: из-за политической ситуации в мире его реальная стоимость оказалась выше прогнозной на 22%. В итоге точность консенсус-прогноза на IV квартал мы оценили в 85%.

Как известно, наступающий 2022 год по восточному календарю является годом Тигра. Что готовит нам полосатый, смотрите в сюжете.

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