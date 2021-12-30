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В Украине вырастет размер алиментов: сколько можно получить на ребенка в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 10:20
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Рассказываем, сколько составит минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля
В Украине повысят размер алиментов на детей разного возраста
В Украине повысят размер алиментов на детей разного возраста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине планируется повышение размера алиментов в 2022 году сначала с 1 июля, а затем с 1 декабря. С 1 января 2022 размер выплат останется прежним.

Об этом сообщили в Юго-Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции, а также в "ТСН".

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Это связано с тем, что повышение алиментов уже осуществляли с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением прожиточного минимума на детей.

Согласно Семейному кодексу, размеры алиментов на детей бывают разными и устанавливаются судом, однако есть минимальный гарантированный размер алиментов.

Эта сумма составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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50% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года составит:

  • Для детей до 6 лет – 1 010,5 грн;
  • Для детей возрастом от 6 до 18 лет – 1 372 гривны.

100% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года:

  • Для детей до 6 лет – 2 201 грн;
  • Для детей в возрасте от 6 до 18 лет 2 744 грн.

Следующий этап повышения предусмотрен с 1 декабря 2022 года. 50% минимальный гарантированный размер алиментов будет составлять:

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  • Для детей до 6 лет – 1 136 грн;
  • Для детей возрастом от 6 до 18 лет – 1 416,5 грн;

А 100% минимальный гарантированный размер алиментов с 1 декабря 2022 года:

  • Для детей до 6 лет – 2 272 грн.
  • Для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн.

Размер прожиточного минимума для детей

Согласно проекту бюджета на 2022 год, предусмотрено также несколько этапов повышения прожиточного минимума на детей разного возраста.

Так, с 1 июля прожиточный минимум для детей до 6 лет составит 2 201 грн, а от 6 до 18 лет 2 744 грн. Следующий этап ожидается 1 декабря 2022 года – для детей до 6 лет 2 272 гривни, а от 6 до 18 лет 2 833 гривни.

"Сегодня" также писали, что в Украине вырос размер пособия по безработице и рассказывали, как теперь оформить пособие по беременности и родам.

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