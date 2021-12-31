Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Тарифы взлетят? Сколько будем платить за коммуналку с 1 января

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
31 декабря, 06:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа
НКРЭКУ уже одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов
НКРЭКУ уже одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января для украинцев изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Ожидается, что стоимость электроэнергии и водоснабжения останется на нынешнем уровне, а вот отопление и газ вырастут в цене. .

Тарифы на воду

Несмотря на то, что осенью подписали меморандум р неповышении тарифов на коммуналку. Он предусматривает, что стоимость горячей воды не должна возрасти, по крайней мере, до окончания отопительного сезона-2022.

Реклама

В то же время, огласно постановлению Кабинета министров №586, следует ожидать, что стоимость воды может подняться на 11%.

Больше того, НКРЭКУ уже одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2022 года украинцы будут платить за водопотребление больше.

Самые высокие тарифы за 1 кубометр централизованнонр водоснабжения и централизованного водоотведения установили для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн/куб.

Реклама

Высокие тарифы и у клиентов КП "Уманьводоканал" – 47,92 гривень/куб и КП" Бердянскводоканал " – 47,56 грн/куб.

А для жителей Киева тарифы вырастут на 20%.

Тарифы на газ

В Украине до конца отопительного сезона действует годовое предложение цены на поставку газа для бытовых потребителей от 7,96 до 13,5 грн/куб.

Реклама

Клиенты "Нафтогаза" по годовому тарифному плану "Фиксованный" платят 7,96 гривны за один кубометр. Такая цена будет действовать до апреля 2022 года.

В то же время, в Кабмине прогнозируют на 13% подорожание газа. А до конца года цена может возрасти до 20%.

Также, с 1 января вырастет стоимость доставки газа в среднем на 4,1%. НКРЭКУ установила новые тарифы на услуги по распределению газа на 2022 год для 40 операторов газораспределительных систем.

Высокие тарифы на услуги по распределению газа установили на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц для потребителей ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарппатгаз", ПАО "Лубныгаз", АО "Николаевгаз", АО "Тисменицагаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз".

Самые низкие тарифы были установлены для АО "Киевгаз" – 0,32, АО "Харьковгоргаз" – 0,43, ЧАО "Кременчуггаз" – 0,46, АО "Криворожгаз" – 0,53, АО "Черкассыгаз" – 0,57 грн /куб. м.

Тарифы на свет

До конца этого отопительного сезона тарифы на электроэнергию для населения в Украине меняться не будут.

1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев. С этого момента установлены следующие цены:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч – 1,44 грн за 1 кВт*ч;
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч. на месяц – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Тарифы на отопление

Украинцев заверили в правительстве, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов не будут повышать цены на отопление.

В то же время, по прогнозам Минэнерго, с 1 января украинцев, возможно, будет ожидать рост цен на 6% от сегодняшних.

По мнению экспертов, тарифы на отопление 2022 года повысятся на 16%. Также, по их прогнозам, тарифы могут возрасти в 2023-2024 годах.

Также мы писали о том, что ждет украинцев в 2022 году:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Денежный гороскоп на 2022
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять