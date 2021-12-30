Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 10:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, скільки становитиме мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня
В Україні підвищать розмір аліментів на дітей різного віку
В Україні підвищать розмір аліментів на дітей різного віку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планується підвищення розміру аліментів в 2022 році, спочатку з 1 липня, а потім з 1 грудня. З 1 січня 2022 року розмір виплат залишиться незмінним.

Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, а також у "ТСН".

Реклама

Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.

Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.

Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Реклама

50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року складе:

  • Для дітей віком до 6 років – 1 010,5 грн;
  • Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.

100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:

  • Для дітей віком до 6 років – 2 201 грн;
  • Для дітей віком від 6 до 18 років 2 744 грн.

Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:

Реклама
  • Для дітей до 6 років – 1 136 грн;
  • Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;

А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:

  • Для дітей віком до 6 років – 2 272 грн.
  • Для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей

Відповідно до проекту бюджету на 2022 рік, передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.

Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2 201 грн, а від 6 до 18 років 2 744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.

"Сьогодні" також писали, що в Україні виріс розмір допомоги по безробіттю і розповідали, як тепер оформити допомогу з вагітності та пологів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Топ публікацій
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3678

Євро (€)

30.78

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Іграшки на мільярди
Звідки їде новорічний настрій?
Отримай порцію свята
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Опитування
Грошовий гороскоп на 2022
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти