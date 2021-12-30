В Україні зросте розмір аліментів: скільки можна отримати на дитину у 2022 році

Розповідаємо, скільки становитиме мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня

В Україні підвищать розмір аліментів на дітей різного віку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планується підвищення розміру аліментів в 2022 році, спочатку з 1 липня, а потім з 1 грудня. З 1 січня 2022 року розмір виплат залишиться незмінним.

Про це повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, а також у "ТСН".

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Це пов'язано з тим, що підвищення аліментів уже здійснювали з 1 грудня 2021 року у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму на дітей.

Відповідно до Сімейного кодексу, розміри аліментів на дітей бувають різними та встановлюються судом, проте є мінімальний гарантований розмір аліментів.

Ця сума становить не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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50% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року складе:

Для дітей віком до 6 років – 1 010,5 грн;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1372 гривні.

100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років – 2 201 грн;

Для дітей віком від 6 до 18 років 2 744 грн.

Наступний етап підвищення передбачено з 1 грудня 2022 року. 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складатиме:

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Для дітей до 6 років – 1 136 грн;

Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 грн;

А 100% мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 грудня 2022 року:

Для дітей віком до 6 років – 2 272 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для дітей

Відповідно до проекту бюджету на 2022 рік, передбачено також кілька етапів підвищення прожиткового мінімуму на дітей різного віку.

Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2 201 грн, а від 6 до 18 років 2 744 грн. Наступний етап очікується 1 грудня 2022 року – для дітей до 6 років 2272 гривні, а від 6 до 18 років 2833 гривні.

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