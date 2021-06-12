Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень

Українцям пообіцяли спростити призначення пенсій, якщо інформація про стаж буде в електронному вигляді

/ Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Протягом тижня влада скасувала паперові трудові книжки і пообіцяли спростити українцям призначення пенсій, внесли зміни до законів про транспорт та автомобільний транспорт і ввели грошову компенсацію замість пільг з оплати проїзду.

Заборона пластикових пакетів

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В понеділок, 7 червня, Президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Екологія" підписав закон про заборону з 2022 року продажі пластикових пакетів у магазинах і установах сфери обслуговування.

Під заборону потрапили надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це, наприклад, маленькі пакети-майки, які зараз багато магазинів просто кладуть на касу і надають безкоштовно.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 ​​мм, – їх використовують для пакування м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. До того ж, вводиться заборона на безкоштовне поширення будь-яких пластикових пакетів.

Свідоцтво про народження на "Укрпошті"

У вівторок, 8 червня, "Укрпошта" запустила нову послугу – отримання свідоцтва про народження дитини у відділенні оператора або з доставлянням додому. Йдеться про документи, що були замовлені онлайн через сервіс "е-Малятко". Послуга з'явилася після приєднання національного поштового оператора до проєкту. Доставляння працює не тільки для жителів міст, а й у селах, де немає філій ДРАЦС (колишні загси) або ЦНАП.

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Доставляння свідоцтва про народження за допомогою послуги "Укрпошта Експрес" займе до двох днів в межах області та до трьох днів в межах України. Оплатити послугу можна на сайті "е-Малятко" або готівкою під час доставляння.

Монетизація пільг

В середу, 9 червня, Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг", якими передбачається, що пільги по оплаті проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування та виплачуються в установленому ними порядку та розмірах у формі грошової компенсації.

Документ вносить зміни до законів "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" через введення грошової компенсації замість пільг по оплаті проїзду.

Автоматичні пенсії

В четвер, 10 червня, набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа.

Пенсійний фонд протягом п'яти років муситиме включити до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

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За наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично (без звернення до Пенсійного фонду) з дня, наступного після дня досягнення пенсійного віку. Також за бажанням громадянина може отримувати пенсію з більш пізнього віку.

Скорочення числа чиновників

В п'ятницю, 11 червня, прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в межах реформи держуправління граничну чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів зменшать приблизно на 10%.

За його словами, паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби. Нова фінансова модель на першому етапі буде введена в:

Секретаріаті Кабміну;

Мінфіні;

Мінцифри;

Нацагентстві з питань держслужби.

Курс валют на вихідний

В суботу та неділю, 12-13 червня, офіційний курс долара США, встановлений Нацбанком України ще збережеться на рівні 27,11 грн, а євро – 32,99. Однак уже в понеділок, 14 червня, "зелений" просяде на 7 копійок – до 27,04 грн, а євровалюта впаде відразу на 20 копійок – до 32,79 грн, що стане мінімумом за останні 9 місяців.

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