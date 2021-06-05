Справа ПриватБанку і перерахунок пенсій – найважливіше про гроші за тиждень

Дубілет програв в суді справу про націоналізацію банку, а 700 тисяч пенсіонерів очікують зростання виплат

Протягом тижня українцям обіцяли перерахувати пенсії працюючим пенсіонерам і підняти зарплати вчителям, державні мужі шукали джерела надходження коштів до держбюджету і знижували офіційний курс долара, рапортували про перемогу держави у справі про націоналізацію ПриватБанку і призначення нових потягів на південь.

Зарплати вчителів виростуть

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В понеділок, 31 травня, прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявили, що в Україні в 2021 році зарплати вчителів зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 9% зарплати зростуть з грудня 2021 року. Та загалом в планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, яка становить 13 543 гривні.

Перерахунок пенсій

З вівторка, 1 червня, в Україні почали перерахунок пенсій тим, хто з моменту її призначення продовжував виходити на роботу. Розмір надбавок залежить від страхового стажу, однак на підвищення виплати можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував працювати понад два роки.

Таких українців зараз близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхового стажу. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок проведуть автоматично.

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Справа ПриватБанку

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В середу, 2 червня, Госпсуд Києва закрив провадження за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі-продажу банку, внаслідок яких держава стала власником 100% акцій Приватбанку в грудні 2016 року.

Провідний юрист НБУ Віктор Григорчук пояснив, що, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 590-IX, судові провадження в господарських справах за позовом колишнього учасника банку в разі невідповідності обраних позивачем заходів захисту вимогам Господарського процесуального кодексу України підлягають закриттю.

А держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на акції банку і акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

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Податок на Google

В четвер, 3 червня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 4184, яким вводиться так званий податок на Google . Він передбачає обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ.

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За словами експертів, бізнес перекладе нові витрати на споживачів контенту. Тобто для нас незабаром подорожчають на 20%:

підписки на сервіси (відео, музика, кіно та інше);

платні програми в Google Play або App Store;

платні функції додатків (додаткові стікери, дзвінки на стаціонарні телефони, "поліпшення" в іграх тощо).

/ Фото: Сьогодні

Нові потяги на море

В п'ятницю, 4 червня, "Укрзалізниця" заявила, що призначила на червень 11 нових і додаткових потягів до моря. Це:

№ 269/270 Лисичанськ – Одеса. Потяг ходить через день по непарних числах;

№ 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Назад з Генічеська потяг курсуватиме з 6 червня;

№ 282/281 Хмельницький – Генічеськ;

№ 280/279 Жмеринка – Генічеськ;

№ 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ. Потяг ходитиме по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах;

№ 472/471 Дніпро – Бердянськ. Потяг курсуватиме по парних числах, назад – по непарних;

№ 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (через Запоріжжя). Потяг ходитиме по парних числах, назад – по непарних;

№ 261/262 Харків – Бердянськ;

№ 86 / 186-185 / 85 Львів – Новоолексіївка – Бердянськ;

№ 213/214 Суми – Одеса. Потяг курсуватиме по непарних числах;

№ 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг ходитиме по непарних числах.

Велика частина з них курсуватиме через день, тому перед замовленням квитків краще уточнити, який саме день (парний чи непарний) буде доступний для бронювання.

Курс долара

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В суботу та неділю, 5-6 червня, офіційний курс долара США, встановлений Нацбанком України ще збережеться на рівні 27,34 грн, а євро – 33,26. Однак уже в понеділок, 7 червня , "зелений" просяде на 5 копійок – до 27,29 грн, а євровалюта впаде відразу на 20 копійок – до 33,06 грн. Теперішнє падіння долара стало найсерйознішим за останні 10 місяців.

А тим часом в Україні пішла з молотка перша в'язниця:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа