Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку

Господарський суд міста Києва закрив провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання недійсними договорів купівлі – продажу банку, в результаті яких держава придбала у власність 100% акцій Приватбанку в грудні 2016 року.

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Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Позов був поданий до ПриватБанку, Мінфіну і Фонду гарантування вкладів фізосіб за участю третіх осіб – Нацбанку і Кабміну.

Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук пояснив, що, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 590-IX, судові провадження в господарських справах за позовом колишнього учасника банку в разі невідповідності обраних позивачем заходів захисту вимогам Господарського процесуального кодексу України підлягають закриттю.

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Він нагадав, що, згідно зі статтею 41 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку і такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

У Нацбанку нагадали, що колишній глава правління ПриватБанку Олександр Дубілет в грудні 2019 року подав позов до Господарського суду міста Києва про визнання недійсними договорів купівлі – продажу акцій Приватбанку. Сьогодні колишні акціонери і топ-менеджери банку продовжують в судах оскаржувати процедуру його націоналізації.

Сайт "Сьогодні" раніше писав, що президент Володимир Зеленський у справі ПриватБанку буде захищати державу, а не колишніх власників.

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