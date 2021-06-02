Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Накопичувальні пенсії збиратимуть по-новому: що виграють українці та бізнес

2 червня, 18:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Податки підуть на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться та примножуватимуться, каже Шмигаль

Уряд затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Реклама

Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Кабмін активно працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, котрий передбачає зниження податків, які зараз платять українці до бюджету. Податки будуть спрямовуватимуться на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться та примножуватимуться.

Також не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії, підкреслив глава уряду.

Читайте також: Накопичувати на пенсію через недержавні пенсійні фонди: за і проти

В тренді
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУ
Реклама

Нагадаємо, українцям знову обіцяють незабаром ввести систему обов'язкових накопичувальних пенсій. До Ради поданий новий законопроєкт (№2683-3). Він мало чим відрізняється від попередніх ініціатив, але пропонує компромісний варіант: на ринку працюватимуть і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – але не всі, а тільки "авторизовані".

В цілому документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, аніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізосіб (з 18% до 16%).

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар
Долар "зробив гірку" – чи чекати на піке у червніФінанси
Економія без зусиль: як це можна робити з
Економія без зусиль: як це можна робити з "розумними" електролічильникамиЕкономіка
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнах
Подорожчання проїзду в київському метро: скільки платять в інших країнахЕкономіка
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економних
Регулювання цін на бензин ударило по кишені небагатих і економнихЕкономіка
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти