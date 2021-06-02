Накопичувальні пенсії збиратимуть по-новому: що виграють українці та бізнес

Податки підуть на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться та примножуватимуться, каже Шмигаль

Уряд затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Кабмін активно працює над впровадженням другого рівня пенсійної системи, котрий передбачає зниження податків, які зараз платять українці до бюджету. Податки будуть спрямовуватимуться на особисті пенсійні рахунки людей, де інвестуватимуться та примножуватимуться.

Також не буде жодних додаткових нарахувань для бізнесу. Після виходу на пенсію людина отримає свої кошти, і це буде гарний додатковий дохід до державної солідарної пенсії, підкреслив глава уряду.

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Нагадаємо, українцям знову обіцяють незабаром ввести систему обов'язкових накопичувальних пенсій. До Ради поданий новий законопроєкт (№2683-3). Він мало чим відрізняється від попередніх ініціатив, але пропонує компромісний варіант: на ринку працюватимуть і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – але не всі, а тільки "авторизовані".

В цілому документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, аніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізосіб (з 18% до 16%).

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа