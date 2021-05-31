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Учителям в Україні підвищать зарплати: коли і наскільки

31 травня, 13:45

Ксенія Капустинська , Сергій Мартинець

В уряду з'явився довгостроковий план зі збільшення окладів педагогів, розповів прем'єр-міністр Шмигаль

Заробітні плати вчителів в Україні за 2021 рік зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося з січня, ще на 9% зарплати виростуть з грудня 2021 року. А в цілому в планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, що становить 13 543 гривень.

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Про це розповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Шкарлет ексклюзивно для телеканалу "Україна 24" заявив, що з 1 грудня очікується підвищення зарплат вчителям майже на 9%. Він уточнив, кому чекати більше грошей:

"Ніякої градації – це буде стосуватися всіх співробітників сфери освіти в цілому", – сказав він.

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"У цьому році ми збільшимо заробітну плату вчителів на 30%. Але, звичайно, наша мета – це не менше ніж середня зарплата в країні повинна становити мінімальний базис для вчителів, для педагогів", – також зазначив Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

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Нагадаємо, з січня зарплати вчителів в Україні підвищили на 20%. Оклад вчителя без категорії склав близько 5000 гривень, для викладачів вищої категорії – 6500 гривень.

Відео: Сьогодні

При цьому місцеві бюджети "зажали" вчителям 6 млрд гривень за підсумками першого кварталу року. Йдеться про субвенції, що направляли на місця з державного бюджету для виплати співробітникам закладів шкільної освіти. Ці кошти не виплатили повністю.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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