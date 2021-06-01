В Україні з 1 червня перерахували пенсії: хто отримає доплати

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні
З сьогоднішнього дня в Україні перерахують пенсії тим, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу.
Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".
Розмір надбавок залежить від страхового стажу, проте, на підвищення виплати можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу більше двох років.
Таких українців наразі налічують близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхового стажу. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок буде відбуватися автоматично.
Раніше сайт "Сьогодні" підрахував, що після перерахунку пенсій в березні середній український пенсіонер став багатшим на 185 гривень. Згідно із законом перерахунок пенсій непрацюючим пенсіонерам і особам з інвалідністю проводиться щорічно з 1 березня. У цьому році їх підвищили в середньому на 11%.
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