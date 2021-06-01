В Україні з 1 червня перерахували пенсії: хто отримає доплати

Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно, все буде відбуватися автоматично

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

З сьогоднішнього дня в Україні перерахують пенсії тим, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Розмір надбавок залежить від страхового стажу, проте, на підвищення виплати можуть розраховувати не всі – лише ті, хто з моменту призначення пенсії продовжував виходити на роботу більше двох років.

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Таких українців наразі налічують близько 700 тисяч. Розмір надбавок залежить від страхового стажу. Щоб отримати надбавку, йти до Пенсійного фонду не потрібно – перерахунок буде відбуватися автоматично.

Відео: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" підрахував, що після перерахунку пенсій в березні середній український пенсіонер став багатшим на 185 гривень. Згідно із законом перерахунок пенсій непрацюючим пенсіонерам і особам з інвалідністю проводиться щорічно з 1 березня. У цьому році їх підвищили в середньому на 11%.

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